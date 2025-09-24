Парень ради обучения в Швейцарии питается кошачьим кормом и сдает кровь

Выпускник китайского медицинского вуза рассказал, что вынужден есть кошачий корм ради оплаты обучения в Швейцарии, сообщает Zakon.kz.

По информации South China Morning Post, парень скопил 42 тыс. долларов во время работы в Шанхае, переехал в Швейцарию для получения докторской степени. Столкнувшись с высокими затратами на жизнь и запретом на работу для иностранных студентов, он принял решение вести крайне экономный образ жизни.

"Я видел, как многие студенты бросали учебу из-за финансовых трудностей. Я решил этого не допустить", – объяснил аспирант.

По его словам, он рассчитал выгоду от употребления кошачьего корма. Парень уточнил, что килограмм продукта стоит около пяти долларов и содержит 32% белка, что делает его самым дешевым источником протеина.

"Лучший способ замаскировать запах – есть его с арахисом", – поделился своим опытом аспирант.

Также он заметил, что корм положительно сказался на состоянии его волос. Кроме того, аспирант активно сдает кровь, за которую получает щедрое угощение.

"По сути, это шведский стол. Я всегда планирую сдачу крови на обед, когда еды больше всего", – признался он.

