#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
540.84
634.46
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
540.84
634.46
6.43
Право

В систему оценки студентов включат участие в общественной и волонтерской деятельности

Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институт, институты, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 09:10 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство науки и высшего образования подготовило проект поправок в Типовые правила деятельности организаций высшего и послевузовского образования, сообщает Zakon.kz.

Проект содержит новую норму о создании справедливой и объективной системы оценки, которая, наряду с учебными достижениями, будет учитывать участие студента в социальной, научной, волонтерской, спортивной и культурной деятельности.

Кроме того, поправками предусматривается, что студент, обучающийся по образовательному гранту, не может переводиться в другой вуз при наличии у него академической задолженности.

Также планируется включение норм, касающихся воспитательной работы в высших учебных заведениях.

В правила добавятся требования, касающиеся искусственного интеллекта.

Цель проекта приказа – внедрение социального среднего балла для определения степени участия студентов в общественной жизни и волонтерской деятельности. Помимо академических достижений студентов, будут учитываться их социальная активность, исследовательские навыки, а также участие в волонтерских движениях на региональном и республиканском уровнях, пояснили в министерстве.

Документ размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 29 сентября.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Право
16:58, 12 сентября 2025
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Минэнерго планирует временно отменить запрет на вывоз легких дистиллятов
Право
16:37, 12 сентября 2025
Минэнерго планирует временно отменить запрет на вывоз легких дистиллятов
Правила формирования тарифов на воду и отопление пересмотрят в Казахстане
Право
14:18, 12 сентября 2025
Правила формирования тарифов на воду и отопление пересмотрят в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: