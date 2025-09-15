В систему оценки студентов включат участие в общественной и волонтерской деятельности

Министерство науки и высшего образования подготовило проект поправок в Типовые правила деятельности организаций высшего и послевузовского образования, сообщает Zakon.kz.

Проект содержит новую норму о создании справедливой и объективной системы оценки, которая, наряду с учебными достижениями, будет учитывать участие студента в социальной, научной, волонтерской, спортивной и культурной деятельности.

Кроме того, поправками предусматривается, что студент, обучающийся по образовательному гранту, не может переводиться в другой вуз при наличии у него академической задолженности.

Также планируется включение норм, касающихся воспитательной работы в высших учебных заведениях.

В правила добавятся требования, касающиеся искусственного интеллекта.

Цель проекта приказа – внедрение социального среднего балла для определения степени участия студентов в общественной жизни и волонтерской деятельности. Помимо академических достижений студентов, будут учитываться их социальная активность, исследовательские навыки, а также участие в волонтерских движениях на региональном и республиканском уровнях, пояснили в министерстве.

Документ размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 29 сентября.