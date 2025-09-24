#АЭС в Казахстане
#АЭС в Казахстане
Мир

Дикая колония кошек постепенно захватывает школу в Великобритании

кошки захватили территорию школы в Англии, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 22:14 Фото: pixabay
В Ноттингемшире 50 уличных кошек делят территорию школы с учениками. Животные активно размножаются, создавая серьезную нагрузку на местные приюты, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Metro со ссылкой на руководителя спасательной службы Cat Patrol Зои Шеффилд, недавно в колонии родилось 45 котят. Отмечается, что два года назад с территории школы было вывезено 18 кошек. Школа с окружающими лесами и обилием мелкой живности представляет собой идеальное место проживания для кошачьих.

По данным издания, спасатели проводят кампанию по отлову и стерилизации кошек, однако пока удалось поймать лишь 12 особей, а полное решение проблемы может занять до шести месяцев. Директор школы Крис Эрдли отметил "замечательный сдвиг" благодаря усилиям волонтеров и семей, взявших котят.

Согласно данным издания, школа стремиться найти гуманные решения. При этом волонтеры Cat Patrol работают на пределе возможностей из-за недостатка финансирования и наплыва бездомных кошек.

Ранее сообщалось, зачем кошки на самом деле жуют траву.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
