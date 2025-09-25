Фотографию Эрдогана разместили в центе Нью-Йорка

Фотография президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана была размещена на центральных улицах и проспектах Нью-Йорка, сообщает Zakon.kz.

На фотографии опубликованы высказывания "Мир больше, чем пять" и "Более справедливый мир возможен". Это цитаты, которые турецкий лидер ежегодно повторяет, призывая к реформам системы ООН, передает турецкое издание Anadolu Ajansı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" (A Fairer World Is Possible) sözü, New York'un ünlü Times Meydanı'ndaki led ekranlarda yansıtıldı https://t.co/0wWWZsstuT pic.twitter.com/1gnqKzLcDQ — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 24, 2025

Выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Эрдоган вновь призвал к реформированию этой международной организации.

"Мы будем продолжать говорить "Мир больше, чем пять!" до тех пор, пока не будет создана система, в которой преобладают справедливость, а не сила", – сказал он.

Недавно его жена и принцесса Японии обсудили археологические раскопки в Турции.