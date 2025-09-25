#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
541.68
636.26
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
541.68
636.26
6.48
Мир

Фотографию Эрдогана разместили в центе Нью-Йорка

Президент Турции о реформировании ООН, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 03:33 Фото: Х/RTErdogan
Фотография президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана была размещена на центральных улицах и проспектах Нью-Йорка, сообщает Zakon.kz.

На фотографии опубликованы высказывания "Мир больше, чем пять" и "Более справедливый мир возможен". Это цитаты, которые турецкий лидер ежегодно повторяет, призывая к реформам системы ООН, передает турецкое издание Anadolu Ajansı.

Выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Эрдоган вновь призвал к реформированию этой международной организации.

"Мы будем продолжать говорить "Мир больше, чем пять!" до тех пор, пока не будет создана система, в которой преобладают справедливость, а не сила", – сказал он.

Недавно его жена и принцесса Японии обсудили археологические раскопки в Турции.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Послание президента народу Казахстана – 2025: полный текст
15:54, 08 сентября 2025
Послание президента народу Казахстана – 2025: полный текст
Послание Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
10:31, 08 сентября 2025
Послание Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
Искусство баланса: как многовекторная политика укрепляет позиции Казахстана
10:46, 29 июля 2025
Искусство баланса: как многовекторная политика укрепляет позиции Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: