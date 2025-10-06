Жена премьера Армении похвалила Эрдогана за книгу
Фото: Facebook/wifeofarmenianPM
Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян написала отзыв о книге президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана "Более справедливый мир возможен", сообщает Zakon.kz.
Подробностями прочтения книги она поделилась 4 октября на своей странице в Facebook.
"Я читала ее параллельно с моими научными книгами, поэтому это заняло некоторое время. Уверена, специалисты в Армении прочтут ее сразу после публикации, а для тех, чьи интересы выходят за рамки книг о международных отношениях, но действительно хотели бы узнать, что написал президент соседней страны, я бы сказала: книга посвящена изменению структуры ООН, пересмотру прав постоянных членов Совета Безопасности и предоставлению организации реального инструментария для реагирования на вызовы современности", – написала Анна Акопян.
Фото: Facebook/wifeofarmenianPM
Она акцентировала внимание, что, по мнению автора, мир не может оставаться во власти пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. Акопян отметила, что в книге также приводятся данные о состоянии человечества, например:
- 820 млн человек в мире живут в условиях голода;
- 260 млн мигрантов;
- более 80 млн вынужденных переселенцев;
- около 25 млн беженцев.
По заявлению руководителя американского бренда Michael Kors, компания выпустила футболки, чтобы обеспечить регулярным питанием детей на Шри-Ланке.
