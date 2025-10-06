#АЭС в Казахстане
Мир

Жена премьера Армении похвалила Эрдогана за книгу

Вышла книга президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана , фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2025 08:38 Фото: Facebook/wifeofarmenianPM
Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян написала отзыв о книге президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана "Более справедливый мир возможен", сообщает Zakon.kz.

Подробностями прочтения книги она поделилась 4 октября на своей странице в Facebook.

"Я читала ее параллельно с моими научными книгами, поэтому это заняло некоторое время. Уверена, специалисты в Армении прочтут ее сразу после публикации, а для тех, чьи интересы выходят за рамки книг о международных отношениях, но действительно хотели бы узнать, что написал президент соседней страны, я бы сказала: книга посвящена изменению структуры ООН, пересмотру прав постоянных членов Совета Безопасности и предоставлению организации реального инструментария для реагирования на вызовы современности", – написала Анна Акопян.

Фото: Facebook/wifeofarmenianPM

Она акцентировала внимание, что, по мнению автора, мир не может оставаться во власти пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. Акопян отметила, что в книге также приводятся данные о состоянии человечества, например:

  • 820 млн человек в мире живут в условиях голода;
  • 260 млн мигрантов;
  • более 80 млн вынужденных переселенцев;
  • около 25 млн беженцев.

По заявлению руководителя американского бренда Michael Kors, компания выпустила футболки, чтобы обеспечить регулярным питанием детей на Шри-Ланке.

Фото Алия Абди
Алия Абди
