В Туркменистане предложили остановить рост зарплат и пособий
Фото: pexels
Национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов на днях провел заседание Халк Маслахаты. Примечательным моментом стало выступление почетного старейшины Язмырата Атамырадова, сообщает Zakon.kz.
Согласно его речи, в Туркменистане достигаются большие успехи, неуклонно повышается уровень жизни народа.
"На протяжении многих лет последовательно повышаются размеры заработной платы, пенсий, государственных пособий, стипендий студентов и слушателей. Подобных льгот, создаваемых для людей, нет ни в одной стране мира, и сегодня каждая семья получает все необходимое", – добавил старейшина.
Фото: tdh.gov.tm
Поэтому, как отмечено на сайте ТДХ, Атамырадов предложил прекратить повышение размеров заработной платы, пенсий, государственных пособий, стипендий, а также "искренне попросил Героя-Аркадага поддержать это предложение".
В апреле 2025 года Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что готов купить собранное в Казахстане авто, но при одном условии.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript