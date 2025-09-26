В Туркменистане предложили остановить рост зарплат и пособий

Национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов на днях провел заседание Халк Маслахаты. Примечательным моментом стало выступление почетного старейшины Язмырата Атамырадова, сообщает Zakon.kz.

Согласно его речи, в Туркменистане достигаются большие успехи, неуклонно повышается уровень жизни народа.

"На протяжении многих лет последовательно повышаются размеры заработной платы, пенсий, государственных пособий, стипендий студентов и слушателей. Подобных льгот, создаваемых для людей, нет ни в одной стране мира, и сегодня каждая семья получает все необходимое", – добавил старейшина.

Фото: tdh.gov.tm

Поэтому, как отмечено на сайте ТДХ, Атамырадов предложил прекратить повышение размеров заработной платы, пенсий, государственных пособий, стипендий, а также "искренне попросил Героя-Аркадага поддержать это предложение".

