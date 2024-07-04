Гурбангулы Бердымухамедов прилетел на саммит в Астану

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 4 июля 2024 года прибыл в столицу Казахстана. В аэропорту национального лидера туркменского народа встретил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает пресс-служба главы правительства, Бердымухамедов примет участие во встрече в формате "ШОС плюс", которая будет проведена впервые и состоится под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога – стремление к устойчивому миру и развитию".

В заседании примут участие главы государств-наблюдателей, почетные гости и представители международных организаций.

Фото: primeminister.kz

Также сказано, что дипломатические отношения между Казахстаном и Туркменистаном развиваются в духе дружбы и стратегического партнерства. Имеются совместные взаимовыгодные проекты в транзитно-транспортной сфере, намечены шаги по развитию сотрудничества в газовой отрасли.

Фото: primeminister.kz

По итогам 2023 года объем взаимной торговли между Казахстаном и Туркменистаном составил 563 млн долларов, увеличившись на 28% по сравнению с 2022 годом. Положительная тенденция сохранилась и в 2024 году: за 4 месяца взаимная торговля выросла, достигнув 167,8 млн долларов.

Кроме того, для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества вечером 3 июля в Казахстан прилетел эмир Рас-эль-Хаймы шейх Сауда ибн Сакр аль-Касими.