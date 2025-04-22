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События

Бердымухамедов готов купить собранное в Казахстане авто, но при одном условии

Бердымухамедов, авто, Казахстан, условие, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2025 17:55 Фото: akorda.kz
В Туркестане сегодня, 22 апреля 2025 года, состоялась выставка казахстанских производителей. Там Касым-Жомарту Токаеву и Гурбангулы Бердымухамедову показали модель внедорожника, который будут собирать в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Важный гость из Туркменистана давно известен своей любовью к белому цвету. Гурбангулы Бердымухамедов при демонстрации автомобиля заявил:

"Нам в белый покрасьте – мы купим. Без разговоров".

Небольшим видео поделились в пресс-службе президента.

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Стоит отметить, что белый является любимым цветом Гурбангулы Бердымухамедова. С 2018 года в Туркменистане разрешено передвигаться по дорогам только на автомобилях белого цвета. Кроме того, в стране запрещено садиться за руль женщинам.

Гурбангулы Бердымухамедов прилетел в Туркестан 21 апреля 2025 года. В туркестанском аэропорту высокого гостя встретил Касым-Жомарт Токаев. Затем они посетили мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, комплекс "Этноаул" и Turkistan visit centre.

Уже 22 апреля Токаев провел неформальную встречу с Бердымухамедовым. Что было обговорено на мероприятии, можно прочитать по этой ссылке. Позднее они посетили индустриальный парк SPK Turkistan.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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