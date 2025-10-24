Конфликт вокруг наркотиков закончился санкциями США против президента Колумбии

После того, как президент США Дональд Трамп обвинил президента Колумбии Густаво Петро в причастности к наркобизнесу, американский минфин внес его в обновленный список офиса по контролю за иностранными активами, сообщает Zakon.kz.

Информацию можно посмотреть на сайте ведомства.

"Густаво Петро, 19 апреля 1960, Колумбия", – говорится в обновленном списке.

Отметим, что Трамп недавно потребовал от президента Колумбии немедленно остановить производство наркотиков в стране, иначе Вашингтон сделает это "некрасиво". Петро парировал, заявили, что наркоторговлей занимаются те, кто живет в США и использует связи с Трампом. В ответ глава Соединенных Штатов назвал президента Колумбии преступником и бандитом.

Ранее госдепартамент США лишил президента Колумбии Густаво Петро визы, обвинив его в подстрекательских действиях во время пропалестинской акции протеста в Нью-Йорке.