Мир

США аннулировали визу президента Колумбии

Густаво Петро, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2025 12:23 Фото: X/petrogustavo
Госдепартамент США лишил президента Колумбии Густаво Петро визы, обвинив его в подстрекательских действиях во время пропалестинской акции протеста в Нью-Йорке, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве заявили, что колумбийский лидер призывал американских солдат не подчиняться приказам и "подстрекал к насилию". На опубликованных кадрах Петро обращается к толпе через мегафон и призывает создать международную армию, "большую, чем армия США".

"Президент Колумбии, стоя на улице Нью-Йорка, призывал американских солдат не подчиняться приказам и подстрекать к насилию. Мы аннулируем визу Петро из-за его безрассудных и подстрекательских действий", – написал Госдепартамент США в соцсети X 27 сентября 2025 года.

Политик также выступил с критикой действий Вашингтона в Карибском море. По его словам, удары по предполагаемым наркосудам привели к гибели более десяти безоружных людей, среди которых могли быть колумбийцы. В Белом доме утверждают, что операция направлена против наркокартелей, связанных с Венесуэлой.

На фоне обострения отношений администрация Трампа лишила Колумбию статуса союзника в борьбе с наркотиками, но отказалась от экономических санкций.

Министр внутренних дел Армандо Бенедетти заявил, что Вашингтон должен был отозвать визу у израильского премьера Биньямина Нетаньяху, а не у президента Колумбии.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп добивается отмены гражданства по праву рождения в США.

Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
