В Кремле анонсировали крупное выступление Владимира Путина
Фото: akorda.kz
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выступил с заявлением, что у российского президента Владимира Путина запланировано крупное выступление на предстоящей неделе, сообщает Zakon.kz.
Об этом он сообщил в беседе с журналистом "России 1" Павлом Зарубиным.
"Очень много рабочих встреч в Кремле, будут и международные контакты и будет достаточно крупное выступление президента на следующей неделе. Мы сообщим, какое, и точно, когда и где", – заявил пресс-секретарь президента РФ.
По словам Пескова, грядущая неделя "будет интересной".
Ранее глава Беларуси Александр Лукашенко выразил желание провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
