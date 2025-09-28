#АЭС в Казахстане
Мир

В Кремле анонсировали крупное выступление Владимира Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выступил с заявлением, что у российского президента Владимира Путина запланировано крупное выступление на предстоящей неделе, сообщает Zakon.kz.

Об этом он сообщил в беседе с журналистом "России 1" Павлом Зарубиным.

"Очень много рабочих встреч в Кремле, будут и международные контакты и будет достаточно крупное выступление президента на следующей неделе. Мы сообщим, какое, и точно, когда и где", – заявил пресс-секретарь президента РФ.

По словам Пескова, грядущая неделя "будет интересной".

Ранее глава Беларуси Александр Лукашенко выразил желание провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Аксинья Титова
