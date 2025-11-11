Неформальная встреча Токаева и Путина состоится в Кремле 11 ноября

Неформальная встреча тет-а-тет Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина состоится в Кремле 11 ноября, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил помощник – пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай.

"В Москве стартовал государственный визит президента Казахстана. Торжественная церемония приветствия, начавшаяся еще в небе, где борт №1 в знак особого уважения сопровождали истребители и вертолеты, продолжилась в аэропорту Внуково с участием военного оркестра и почетного караула. Сегодня же в Кремле состоится неформальная встреча тет-а-тет, а также будет дан официальный ужин от имени президента Российской Федерации в честь визита Касым-Жомарта Токаева", – написал Желдибай в своем Telegram-аккаунте.

Он также отметил, что завтра, 12 ноября, график главы государства будет насыщенным.

"После официальной церемонии встречи в Кремле он проведет переговоры с Владимиром Путиным в узком и расширенном составах, а также выступит на Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России", – сообщил пресс-секретарь президента.

Ранее сообщалось, что глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина прибыл с государственным визитом в Москву. Позже стало известно, что Касым-Жомарт Токаев побеседовал со студентами МГИМО.

