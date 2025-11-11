#АЭС в Казахстане
Политика

Неформальная встреча Токаева и Путина состоится в Кремле 11 ноября

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Президент Российской Федерации Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин, Путин и Токаев, Токаев и Путин, Россия и Казахстан, Казахстанско-российские отношения, РФ и РК, отношения России и Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 20:19 Фото: akorda.kz
Неформальная встреча тет-а-тет Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина состоится в Кремле 11 ноября, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил помощник – пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай.

"В Москве стартовал государственный визит президента Казахстана. Торжественная церемония приветствия, начавшаяся еще в небе, где борт №1 в знак особого уважения сопровождали истребители и вертолеты, продолжилась в аэропорту Внуково с участием военного оркестра и почетного караула. Сегодня же в Кремле состоится неформальная встреча тет-а-тет, а также будет дан официальный ужин от имени президента Российской Федерации в честь визита Касым-Жомарта Токаева", – написал Желдибай в своем Telegram-аккаунте.

Он также отметил, что завтра, 12 ноября, график главы государства будет насыщенным.

"После официальной церемонии встречи в Кремле он проведет переговоры с Владимиром Путиным в узком и расширенном составах, а также выступит на Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России", – сообщил пресс-секретарь президента.

Ранее сообщалось, что глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина прибыл с государственным визитом в Москву. Позже стало известно, что Касым-Жомарт Токаев побеседовал со студентами МГИМО.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
