Зеленский прибыл в США на встречу с Трампом
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США для проведения переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает Zakon.kz.
По данным Telegram-канала Владимира Зеленского, главы государств собираются провести встречу 17 октября. На ней лидеры обсудят возможную поставку дальнобойных ракет Tomahawk.
Также стало известно, что 16 октября пройдут встречи с представителями оборонных компаний США, на которой стороны обсудят поставки систем противовоздушной обороны (ПВО).
Ранее сообщалось, что Путин и Трамп договорились о встрече в Будапеште.
