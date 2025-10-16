Зеленский прибыл в США на встречу с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США для проведения переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала Владимира Зеленского, главы государств собираются провести встречу 17 октября. На ней лидеры обсудят возможную поставку дальнобойных ракет Tomahawk.

<br>

Также стало известно, что 16 октября пройдут встречи с представителями оборонных компаний США, на которой стороны обсудят поставки систем противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп договорились о встрече в Будапеште.