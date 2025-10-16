#АЭС в Казахстане
Мир

Зеленский прибыл в США на встречу с Трампом

Владимир Зеленский и Дональд Трамп, Дональд Трамп и Владимир Зеленский, Зеленский и Трамп, Трамп и Зеленский , фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 02:30 Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США для проведения переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала Владимира Зеленского, главы государств собираются провести встречу 17 октября. На ней лидеры обсудят возможную поставку дальнобойных ракет Tomahawk.

Также стало известно, что 16 октября пройдут встречи с представителями оборонных компаний США, на которой стороны обсудят поставки систем противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп договорились о встрече в Будапеште.

Аксинья Титова
