Мир

Трамп отказался продать Украине определенный вид оружия

Президент США, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2025 08:40 Фото: whitehouse
Власти Украины за 2025 год несколько раз обращались к США с просьбой продать дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk и включили их в список оружия, запрошенного у президента Дональда Трампа несколько месяцев назад, но получили отказ, сообщает Zakon.kz.

По данным Yahoo!, ракеты Tomahawk – единственная система вооружения в списке, которую Трамп не согласился продать странам НАТО для Украины.

Украинский чиновник и еще один источник, осведомленный о встрече Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, подтвердили, что в ходе беседы последний попросил именно ракеты Tomahawk.

Накануне украинский президент в интервью Axios заявил, что рассчитывает получить от США новое дальнобойное оружие, но отказался назвать его. По данным изданий, речь идет о ракетах Tomahawk.

The Wall Street Journal до этого сообщал, что Трамп разрешает продавать американское оружие Киеву, но ограничивает его использование для ударов по территориям внутри России. В прошлом он выступал против применения систем американского производства для украинских дальнобойных атак.

Ранее сообщалось о том, что американские военные могут вернуться в Афганистан.

Аксинья Титова
