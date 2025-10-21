Мужчина убил соседку из-за выигрыша в лотерею и бросил тело в пруд

В провинции Пхетчабури полиция задержала 48-летнего Наронгпорна Проммуанга, обвиняемого в жестоком убийстве своей соседки, передает Zakon.kz.

Как сообщает The Thaiger, мужчина привязал женщину к бревну и сбросил в пруд после ссоры из-за денег.

55-летняя Ладда Додесанг пропала 22 сентября. Ее мотоцикл нашли заброшенным в лесу, а спустя две недели останки обнаружили в пруду. Женщина была привязана к дереву, ее шея перетянута веревкой, а одна рука отрублена. По первоначальной версии следствия, исчезновение связывали с наркоторговлей: в доме Додесанг нашли крупную партию запрещенных веществ.

Позже полиция обыскала дом соседа Проммуанга и нашла улики, связывающие его с преступлением. Его арестовали 15 октября на каучуковой плантации в провинции Краби, где он скрывался.

На допросе Проммуанг признался, что причиной убийства стал выигрыш в лотерее. Он купил у Додесанг несколько лотерейных билетов и выиграл по ним около 10 тысяч батов (примерно 163 тысячи тенге). Однако женщина отказалась выдавать ему выигрыш, что привело к конфликту. Проммуанг ударил ее деревянной палкой по шее и начал душить. Затем он сбросил Додесанг в пруд. После этого он попросил на работе три тысячи батов (примерно 40 тысяч тенге) авансом и пустился в бега.

Преступник арестован. Ему грозит либо тюремное заключение на срок от 15 лет, либо казнь.

