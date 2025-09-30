Ряд животных хотят исключить из Красной книги Казахстана

Вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев 30 сентября 2025 года на круглом столе в Сенате рассказал о запланированных изменениях в части охраны диких животных, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, на территории республики обитают 835 видов позвоночных животных, в том числе млекопитающие – 178 видов, птицы – 489, пресмыкающиеся – 49, земноводные – 12, водные – 104 и круглоротые – 3, а также порядка 100 тысяч видов беспозвоночных животных.

"Объектами охоты являются 35 видов, в том числе 27 пушных и 8 копытных, а также 59 видов птиц. В перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных в Казахстане включено 227 видов, из которых 132 вида позвоночные и 96 – беспозвоночные. В настоящее время министерством на основании биологического обоснования, подготовленного Институтом зоологии, проводится обновление перечня редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных согласно критериям Международного союза по охране природы (МСОП)", – сказал Шарбиев.

В частности, предлагается исключить 21 вид беспозвоночных в связи с отсутствием угроз для их существования и включить 6 видов беспозвоночных (3 вида скорпионов и 3 вида насекомых), 5 видов позвоночных животных (2 вида птиц (белоголовый сип, черный гриф), 2 вида ящериц (джунгарская и тяньшаньская ящурки), один вид млекопитающих (камышовый кот) для придания особого статуса охраны.

Ранее были обновлены правила биологического обоснования на пользование животным миром.