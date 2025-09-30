#АЭС в Казахстане
Мир

Экс-президента ДР Конго приговорили к смертной казни

Джозеф Кабила, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 03:59 Фото: Former Congolese President
Военный суд Демократической Республики Конго (ДРК) заочно приговорил экс-президента Жозефа Кабилу к смертной казни, сообщает Zakon.kz.

По данным Al Jazeera, Кабила был осужден за различные преступления, включая государственную измену, преступления против человечности, убийства, сексуализированное насилие, пытки и мятеж.

Фото: wikipedia

Бывшего президента признали виновным в связях с поддерживаемыми Руандой повстанцами из преступной группы "Движение 23 марта", а также в совершении военных преступлений. Сам Кабила вину не признает, называя обвинения политически мотивированными.

Судебный процесс над политиком проводили в заочном формате.

27 июня министры иностранных дел ДРК и Руанды Тереза Кайивамба и Оливье Ндухунгирехе заключили двустороннее мирное соглашение в Вашингтоне. Там присутствовал и госсекретарь США Марко Рубио. В рамках достигнутого соглашения будут прекращены военные действия на востоке ДРК, а также появятся благоприятные условия для двустороннего экономического сотрудничества.

Ранее стало известно, что кэс-министра сельского хозяйства Китая тоже приговорили к смертной казни. 

Аксинья Титова
