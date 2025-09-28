Экс-министра сельского хозяйства Китая приговорили к смертной казни
По информации NHK, соответствующее решение вынес Народный суд средней ступени города Чанчунь провинции Цзилинь. Тан также был пожизненно лишен политических прав. Все его личное имущество, а также незаконные доходы конфискуют в пользу государства.
С 2007 по 2024 год экс-министр, занимая различные должности как на центральном, так и на местном уровнях, получал взятки в обмен на помощь организациям и гражданам в таких вопросах, как хозяйственная деятельность, заключение контрактов и кадровые вопросы. Общий размер взяток превышает 268 млн юаней (около 38 млн долларов).
Бывший чиновник на суде, который прошел 25 июля, признал свою вину и раскаялся в своем последнем слове. С учетом этого суд вынес смертный приговор с двухлетней отсрочкой.
Отсрочка приговора означает, что смертная казнь будет приведена в исполнение только в случае совершения осужденным новых преступлений в течение этого времени. По истечении срока казнь будет заменена на пожизненное заключение.
Тан занимал такие должности, как заместитель председателя народного правительства Гуанси-Чжуанского автономного района Южного Китая и председатель народного правительства провинции Ганьсу на северо-западе страны. Он также был секретарем партгруппы руководства Министерства сельского хозяйства и сельских дел КНР.
