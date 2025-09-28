#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
544.26
634.72
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
544.26
634.72
6.52
Мир

Экс-министра сельского хозяйства Китая приговорили к смертной казни

Зона, тюрьма, заключение, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 02:59 Фото: pixabay
28 сентября бывшего министра сельского хозяйства Китая Тан Жэньцзянь приговорили к смертной казни с двухлетней отсрочкой исполнения наказания за получение взяток, сообщает Zakon.kz.

По информации NHK, соответствующее решение вынес Народный суд средней ступени города Чанчунь провинции Цзилинь. Тан также был пожизненно лишен политических прав. Все его личное имущество, а также незаконные доходы конфискуют в пользу государства.

С 2007 по 2024 год экс-министр, занимая различные должности как на центральном, так и на местном уровнях, получал взятки в обмен на помощь организациям и гражданам в таких вопросах, как хозяйственная деятельность, заключение контрактов и кадровые вопросы. Общий размер взяток превышает 268 млн юаней (около 38 млн долларов).

Бывший чиновник на суде, который прошел 25 июля, признал свою вину и раскаялся в своем последнем слове. С учетом этого суд вынес смертный приговор с двухлетней отсрочкой.

Отсрочка приговора означает, что смертная казнь будет приведена в исполнение только в случае совершения осужденным новых преступлений в течение этого времени. По истечении срока казнь будет заменена на пожизненное заключение.

Тан занимал такие должности, как заместитель председателя народного правительства Гуанси-Чжуанского автономного района Южного Китая и председатель народного правительства провинции Ганьсу на северо-западе страны. Он также был секретарем партгруппы руководства Министерства сельского хозяйства и сельских дел КНР.

Ранее сообщалось, что 39 человек погибли из-за давки на предвыборном митинге в Индии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Теракт на Лубянке, импичмент Трампа и сбор персональных данных казахстанцев – мировые итоги недели
09:01, 21 декабря 2019
Теракт на Лубянке, импичмент Трампа и сбор персональных данных казахстанцев – мировые итоги недели
Встреча Путина и Зеленского, обвинения Трампа, изменения работы WhatsApp – мировые итоги недели
09:00, 14 декабря 2019
Встреча Путина и Зеленского, обвинения Трампа, изменения работы WhatsApp – мировые итоги недели
Конфуз Порошенко, импичмент Трампа и почему США не вернулись на Луну – мировые итоги недели
09:00, 20 июля 2019
Конфуз Порошенко, импичмент Трампа и почему США не вернулись на Луну – мировые итоги недели
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: