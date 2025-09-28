Экс-министра сельского хозяйства Китая приговорили к смертной казни

28 сентября бывшего министра сельского хозяйства Китая Тан Жэньцзянь приговорили к смертной казни с двухлетней отсрочкой исполнения наказания за получение взяток, сообщает Zakon.kz.

По информации NHK, соответствующее решение вынес Народный суд средней ступени города Чанчунь провинции Цзилинь. Тан также был пожизненно лишен политических прав. Все его личное имущество, а также незаконные доходы конфискуют в пользу государства.

С 2007 по 2024 год экс-министр, занимая различные должности как на центральном, так и на местном уровнях, получал взятки в обмен на помощь организациям и гражданам в таких вопросах, как хозяйственная деятельность, заключение контрактов и кадровые вопросы. Общий размер взяток превышает 268 млн юаней (около 38 млн долларов).

Бывший чиновник на суде, который прошел 25 июля, признал свою вину и раскаялся в своем последнем слове. С учетом этого суд вынес смертный приговор с двухлетней отсрочкой.

Отсрочка приговора означает, что смертная казнь будет приведена в исполнение только в случае совершения осужденным новых преступлений в течение этого времени. По истечении срока казнь будет заменена на пожизненное заключение.

Тан занимал такие должности, как заместитель председателя народного правительства Гуанси-Чжуанского автономного района Южного Китая и председатель народного правительства провинции Ганьсу на северо-западе страны. Он также был секретарем партгруппы руководства Министерства сельского хозяйства и сельских дел КНР.

