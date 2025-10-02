Катастрофа, вошедшая в историю: клад стоимостью в миллион долларов нашли моряки в США
По информации New York Post, монеты были частью груза испанского флота, состоявшего из 11 кораблей, который перевозил богатства из Нового Света в Испанию. В июле 1715 года караван попал в мощный ураган и затонул у восточного побережья Флориды. На дно ушли тонны драгоценностей на сумму около 400 млн долларов – золото, серебро и ювелирные украшения. Трагедия унесла сотни жизней и вошла в историю как одна из крупнейших морских катастроф своего времени.
Находка включает около 1000 серебряных реалов, пять редких золотых монет эскудо и другие артефакты. Монеты были отчеканены в испанских колониях – в Мексике, Перу и Боливии. И что поражает археологов, на них до сих пор отлично видны даты и клейма монетных дворов, несмотря на то что они пролежали в морском песке более 300 лет.
Сейчас монеты отправлены на консервацию, после чего их покажут в музеях Флориды.
Salvage crew discovers $1M in treasure aboard 300-year-old Florida shipwreck https://t.co/evPFJGjSZn pic.twitter.com/q4xbTNxv0v— New York Post (@nypost) October 2, 2025
