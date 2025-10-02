Катастрофа, вошедшая в историю: клад стоимостью в миллион долларов нашли моряки в США

Команда капитана Левина Шейверсa во время спасательных работ у побережья Флориды обнаружила на борту затонувшего 300 лет назад судна клад стоимостью один миллион долларов, сообщает Zakon.kz.

По информации New York Post, монеты были частью груза испанского флота, состоявшего из 11 кораблей, который перевозил богатства из Нового Света в Испанию. В июле 1715 года караван попал в мощный ураган и затонул у восточного побережья Флориды. На дно ушли тонны драгоценностей на сумму около 400 млн долларов – золото, серебро и ювелирные украшения. Трагедия унесла сотни жизней и вошла в историю как одна из крупнейших морских катастроф своего времени.

Находка включает около 1000 серебряных реалов, пять редких золотых монет эскудо и другие артефакты. Монеты были отчеканены в испанских колониях – в Мексике, Перу и Боливии. И что поражает археологов, на них до сих пор отлично видны даты и клейма монетных дворов, несмотря на то что они пролежали в морском песке более 300 лет.

Сейчас монеты отправлены на консервацию, после чего их покажут в музеях Флориды.

— New York Post (@nypost) October 2, 2025

