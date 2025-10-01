#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
549.06
644.87
6.66
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
549.06
644.87
6.66
Наука и технологии

Археологи обнаружили уникальный золотой клад у моря

Клад, золото, монеты, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 08:43 Фото: Майкл Айзенберг
Археологи обнаружили у Галилейского моря редкий клад золотых монет и украшений, которым почти 1400 лет. Они датируются византийской эпохой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Livescience, на монетах, которым 1400 лет, изображены разные императоры, начиная с византийского императора Юстина и заканчивая ранним периодом правления императора Ираклия.

Клад содержит 97 монет из чистого золота и десятки ювелирных изделий, включая серьги, инкрустированные жемчугом, полудрагоценными камнями и стеклом. На некоторых монетах были остатки ткани, что указывало на то, что сокровище когда-то было завернуто в ткань.

Археологическая группа обнаружила сокровище во время исследования древнего города Гиппос (также известного как Сусита), расположенного на склонах Голанских высот. Эди Липсман, металлоискатель, нашел клад, проходя мимо большого камня и двух древних стен.

Фото: Майкл Айзенберг

Хотя причина захоронения клада неизвестна, история свидетельствует о том, что в VII веке Гиппос был неспокойным местом.

В 614 году армии Сасанидской империи, включавшей Иран и части Ближнего Востока и Центральной Азии, вторглись в Византийскую Палестину. Согласно заявлению, жители местных городов, включая Гиппос, прятали сокровища, пока наступали иностранные солдаты. В течение многих лет этот регион оставался очагом ожесточенных сражений.

Ранее состав алмазов ответил на вопрос о содержимом мантии Земли.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Вандализм, протесты и бесплатный проезд: стоит ли казахстанцам путешествовать по Сербии
14:24, 30 сентября 2025
Вандализм, протесты и бесплатный проезд: стоит ли казахстанцам путешествовать по Сербии
Золото, легенды и секреты древних зергеров: уникальные украшения из городищ Приаралья
14:06, 26 сентября 2025
Золото, легенды и секреты древних зергеров: уникальные украшения из городищ Приаралья
В Израиле нашли загадочную золотую монету с изображением древнеегипетской царицы
06:42, 09 сентября 2025
В Израиле нашли загадочную золотую монету с изображением древнеегипетской царицы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: