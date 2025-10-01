Археологи обнаружили уникальный золотой клад у моря

Археологи обнаружили у Галилейского моря редкий клад золотых монет и украшений, которым почти 1400 лет. Они датируются византийской эпохой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Livescience, на монетах, которым 1400 лет, изображены разные императоры, начиная с византийского императора Юстина и заканчивая ранним периодом правления императора Ираклия.

Клад содержит 97 монет из чистого золота и десятки ювелирных изделий, включая серьги, инкрустированные жемчугом, полудрагоценными камнями и стеклом. На некоторых монетах были остатки ткани, что указывало на то, что сокровище когда-то было завернуто в ткань.

Археологическая группа обнаружила сокровище во время исследования древнего города Гиппос (также известного как Сусита), расположенного на склонах Голанских высот. Эди Липсман, металлоискатель, нашел клад, проходя мимо большого камня и двух древних стен.

Фото: Майкл Айзенберг

Хотя причина захоронения клада неизвестна, история свидетельствует о том, что в VII веке Гиппос был неспокойным местом.

В 614 году армии Сасанидской империи, включавшей Иран и части Ближнего Востока и Центральной Азии, вторглись в Византийскую Палестину. Согласно заявлению, жители местных городов, включая Гиппос, прятали сокровища, пока наступали иностранные солдаты. В течение многих лет этот регион оставался очагом ожесточенных сражений.

Ранее состав алмазов ответил на вопрос о содержимом мантии Земли.