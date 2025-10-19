#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
536.32
626.9
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
536.32
626.9
6.6
Наука и технологии

В Турции нашли затонувший 2000 лет назад корабль с идеально сохранившимся сокровищем

Затонувший корабль, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2025 08:55 Фото: pexels
В Турции во время археологических исследований водолазы у побережья Адрасана (Анталия) наткнулись на греко-римский корабль, затонувший и пролежавший на дне более 2000 лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Indian Defence Review, похороненный под Средиземным морем, древний корабль несет груз аккуратно сложенной керамической посуды, что дает чрезвычайное представление о повседневной жизни в первом веке до нашей эры и нашей эры.

Эта находка интересна хорошо сохранившемся состоянием предметов, некоторые из которых до сих пор сохраняют свои оригинальные цвета и текстуры.

Фото: Facebook/TCKulturTurizm

Корабль был найден на глубине 35-45-метров под поверхностью моря в регионе, который имеет богатую морскую историю. Команда дайверов под руководством доктора Хакана Ониза обнаружила, что грузовой трюм судна был заполнен керамическими тарелками, мисками и подносами. Эти предметы были аккуратно сложены в стопки.

Как отметили в Министерстве культуры и туризма Турции, этот затонувший корабль является не просто грузом повседневных товаров, но и свидетельством коммерческой жизни того времени.

В грузе нашли керамику, которая широко продавалась в восточном Средиземноморье в I веке до н.э. и н.э. После 2000 лет пребывания под водой многие керамические изделия сохранили свои оригинальные цвета и текстуру поверхности.

Ранее океанологи раскрыли 40-летнюю тайну звуков со дна Тихого океана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Исследователи нашли затонувший корабль времен Второй мировой войны
10:04, 23 апреля 2023
Исследователи нашли затонувший корабль времен Второй мировой войны
Дайверы нашли затонувший корабль XIX века, набитый бутылками шампанского
15:01, 27 июля 2024
Дайверы нашли затонувший корабль XIX века, набитый бутылками шампанского
Судно с сокровищами нашли у берегов Ирландии: оно затонуло 350 лет назад
17:08, 01 июня 2025
Судно с сокровищами нашли у берегов Ирландии: оно затонуло 350 лет назад
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: