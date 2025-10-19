В Турции нашли затонувший 2000 лет назад корабль с идеально сохранившимся сокровищем

В Турции во время археологических исследований водолазы у побережья Адрасана (Анталия) наткнулись на греко-римский корабль, затонувший и пролежавший на дне более 2000 лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Indian Defence Review, похороненный под Средиземным морем, древний корабль несет груз аккуратно сложенной керамической посуды, что дает чрезвычайное представление о повседневной жизни в первом веке до нашей эры и нашей эры.

Эта находка интересна хорошо сохранившемся состоянием предметов, некоторые из которых до сих пор сохраняют свои оригинальные цвета и текстуры.

Фото: Facebook/TCKulturTurizm

Корабль был найден на глубине 35-45-метров под поверхностью моря в регионе, который имеет богатую морскую историю. Команда дайверов под руководством доктора Хакана Ониза обнаружила, что грузовой трюм судна был заполнен керамическими тарелками, мисками и подносами. Эти предметы были аккуратно сложены в стопки.

Как отметили в Министерстве культуры и туризма Турции, этот затонувший корабль является не просто грузом повседневных товаров, но и свидетельством коммерческой жизни того времени.

В грузе нашли керамику, которая широко продавалась в восточном Средиземноморье в I веке до н.э. и н.э. После 2000 лет пребывания под водой многие керамические изделия сохранили свои оригинальные цвета и текстуру поверхности.

