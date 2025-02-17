В Алматы закрыли детсад, где воспитатель мучила ребенка

В Алматы временно приостановлена работа частного детского сада, в котором воспитательница применяла насилие к четырехлетнему ребенку, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 17 февраля телеканал "КТК", воспитатель и заведующая уволены, против сотрудницы возбуждено уголовное дело.

По данным управления образования, детский сад не получал государственного финансирования и не был зарегистрирован в Национальной базе данных.

Владелица учреждения Амина Юсупбаева заявила, что деятельность детсада приостановлена, а руководство приняло меры по пересмотру кадровой политики.

В полиции уточнили, что в отношении уволенной сотрудницы возбуждено уголовное дело. В случае признания вины ей грозит крупный штраф или арест на срок до 40 суток.

Ранее сообщалось, что жестокие кадры появились 14 февраля в соцсетях. В описании указано, что 4-летний мальчик пожаловался дома на то, что его бьют в детском саду. Тогда родители решили посмотреть записи с камер наблюдения и увидели, что воспитатель на длительное время перекрывала плачущему малышу дыхательные пути, таскала за ноги и в целом грубо обращалась.

