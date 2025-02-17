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Общество

В Алматы закрыли детсад, где воспитатель мучила ребенка

Дети у окна, окно, выпал из окна, , фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 23:40 Фото: pexels
В Алматы временно приостановлена работа частного детского сада, в котором воспитательница применяла насилие к четырехлетнему ребенку, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 17 февраля телеканал "КТК", воспитатель и заведующая уволены, против сотрудницы возбуждено уголовное дело. 

По данным управления образования, детский сад не получал государственного финансирования и не был зарегистрирован в Национальной базе данных.

Владелица учреждения Амина Юсупбаева заявила, что деятельность детсада приостановлена, а руководство приняло меры по пересмотру кадровой политики. 

В полиции уточнили, что в отношении уволенной сотрудницы возбуждено уголовное дело. В случае признания вины ей грозит крупный штраф или арест на срок до 40 суток.

Ранее сообщалось, что жестокие кадры появились 14 февраля в соцсетях. В описании указано, что 4-летний мальчик пожаловался дома на то, что его бьют в детском саду. Тогда родители решили посмотреть записи с камер наблюдения и увидели, что воспитатель на длительное время перекрывала плачущему малышу дыхательные пути, таскала за ноги и в целом грубо обращалась.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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