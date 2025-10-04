#АЭС в Казахстане
#Интересное
Мир

Выпуск самого популярного пива в Японии остановили хакеры

В Японии заканчивается самое популярное пиво, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2025 07:44 Фото: pixabay
В Японии произошла масштабная кибератака на крупнейшего производителя пива Asahi Group, сообщает Zakon.kz.

Хакерская атака привела к отключению всех корпоративных систем, рассказала 3 октября пресс-служба компании на своем сайте. Из-за сбоя в работе систем производитель пива Asahi не может совершать операции по заказам и общаться с клиентами. Также атака привела к временным закрытиям колл-центров и остановке поставок на экспорт.

Атака была произведена 29 сентября, однако ее последствия "расхлебывают" до сих пор. Так, с 3 октября компания начала вручную обрабатывать заказы, но системные заказы и широкомасштабные поставки остаются приостановленными. При этом пиво Asahi является самым популярным алкогольным напитком в Японии.

В Asahi Group заявили, что внутренние системы компании были атакованы программами-вымогателями. Сейчас корпорация делает все "для предотвращения дальнейшего ущерба". Компания не может предоставить четкие сроки восстановления системы.

Американский бренд Michael Kors планирует обеспечить регулярным питанием 250 тыс. детей по программе ООН.

Фото Алия Абди
Алия Абди
