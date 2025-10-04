Выпуск самого популярного пива в Японии остановили хакеры

В Японии произошла масштабная кибератака на крупнейшего производителя пива Asahi Group, сообщает Zakon.kz.

Хакерская атака привела к отключению всех корпоративных систем, рассказала 3 октября пресс-служба компании на своем сайте. Из-за сбоя в работе систем производитель пива Asahi не может совершать операции по заказам и общаться с клиентами. Также атака привела к временным закрытиям колл-центров и остановке поставок на экспорт.

Атака была произведена 29 сентября, однако ее последствия "расхлебывают" до сих пор. Так, с 3 октября компания начала вручную обрабатывать заказы, но системные заказы и широкомасштабные поставки остаются приостановленными. При этом пиво Asahi является самым популярным алкогольным напитком в Японии.

В Asahi Group заявили, что внутренние системы компании были атакованы программами-вымогателями. Сейчас корпорация делает все "для предотвращения дальнейшего ущерба". Компания не может предоставить четкие сроки восстановления системы.

