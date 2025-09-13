#АЭС в Казахстане
Мир

В Грузии арестовали бывшего министра обороны

арестован Джуаншер Бурчуладзе, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2025 20:46 Фото: wikipedia/Джуаншер Бурчуладзе
Суд арестовал бывшего министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе по обвинению в злоупотреблении властью и легализации незаконных доходов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Interpressnews, ему назначили меру пресечения в виде тюремного заключения.

Следователи установили, что в 2023 году он злоупотребил своим служебным положением и с помощью заместителя, родственника и экс-начальника отдела закупок Минобороны Грузии предоставил военному госпиталю медицинское оборудование на общую сумму более 2,6 млн лари (свыше 522 млн тенге) вместо 3,94 млн (более 792 млн тенге). В результате материальный ущерб для министерства составил более 1,3 млн лари (более 261 млн тенге).

Также уточняется, что в марте текущего года Бурчуладзе и его супруга приобрели недвижимость в Испании за 544 тыс. евро (более 345 млн тенге). С целью скрыть происхождение имущества и придать ему юридическую форму супруги подписали фиктивный договор купли-продажи недвижимости в Цхнети.

В общей сложности Бурчуладзе обвиняется в легализации незаконных и незадокументированных доходов на сумму почти 1,6 млн лари (321 млн тенге). Статья, по которой он обвиняется, подразумевает лишение свободы на срок от девяти до 12 лет.

Ранее сообщалось, что в Грузии арестовали казахстанца, скрывавшегося от Интерпола шесть лет.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
