В Тбилиси прошла самая массовая за последнее время акция протеста

214-й день непрерывного протеста на проспекте Руставели прошел под неизменными требованиями – досрочные выборы и освобождение политических заключенных. Акции начались в ноябре 2024 года после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановке процесса евроинтеграции на четыре года. На митинг в воскресенье вышло заметно больше людей, откликнувшись на призывы правозащитников и гражданских платформ. К протесту присоединилась часть оппозиции, передает Civil Georgia.

Во время акции в Тбилиси у здания парламента к собравшимся обратилась пятая президент Грузии Саломе Зурабишвили. Ее выступление было сосредоточено на призыве к национальному единству как единственному пути к победе над существующим режимом.

"They couldn't do anything to protest... They could not disperse it" – Salome Zurabishvili, flanked by opposition politicians, addressed the rally, congratulating them on 7 months of non-stop protests. "The plan is unity" – she noted. Day 214.

🎥 Nini Gabritchidze/Civil.ge