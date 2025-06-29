#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
520.39
609.58
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
520.39
609.58
6.63
Мир

В Тбилиси прошла самая массовая за последнее время акция протеста

В центре Тбилиси 29 июня прошла самая массовая за последнее время акция, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 03:49 Фото: Х/Zourabichvili_S
Вечером 29 июня на проспекте Руставели прошла самая массовая акция за 214 дней непрерывного протеста, сообщает Zakon.kz.

214-й день непрерывного протеста на проспекте Руставели прошел под неизменными требованиями – досрочные выборы и освобождение политических заключенных. Акции начались в ноябре 2024 года после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановке процесса евроинтеграции на четыре года. На митинг в воскресенье вышло заметно больше людей, откликнувшись на призывы правозащитников и гражданских платформ. К протесту присоединилась часть оппозиции, передает Civil Georgia.

Во время акции в Тбилиси у здания парламента к собравшимся обратилась пятая президент Грузии Саломе Зурабишвили. Ее выступление было сосредоточено на призыве к национальному единству как единственному пути к победе над существующим режимом.

"Ответ на все – это единство. Единство – и есть победа. Победа не придет ни через участие в выборах, ни через бойкот, ни через голодовку. Единственная борьба, которую мы должны вести, – это борьба за единство", – заявила Зурабишвили, подчеркнув, что любые попытки власти посеять разногласия обречены на провал, если общество останется сплоченным.

Зурабишвили была единственным политиком, выступившим на сцене, установленной у парламента, рядом с представителями оппозиционных партий и общественных движений. Она выразила поддержку как задержанным демонстрантам, так и политикам, участвующим в протестах, в том числе Элене Хоштария, которая уже третий день держит голодовку.

В этот же день невестка Дональда Трампа взяла интервью у лидера иранской оппозиции принца Резы Пехлеви.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Невестка Дональда Трампа взяла интервью у лидера иранской оппозиции
Мир
03:11, 30 июня 2025
Невестка Дональда Трампа взяла интервью у лидера иранской оппозиции
В Китае заявили о создании новой бомбы
Мир
01:56, 30 июня 2025
В Китае заявили о создании новой бомбы
Ребенок пострадал при обрушении аттракциона в России
Мир
22:39, 29 июня 2025
Ребенок пострадал при обрушении аттракциона в России
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: