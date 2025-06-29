В Тбилиси прошла самая массовая за последнее время акция протеста

Вечером 29 июня на проспекте Руставели прошла самая массовая акция за 214 дней непрерывного протеста, сообщает Zakon.kz.

214-й день непрерывного протеста на проспекте Руставели прошел под неизменными требованиями – досрочные выборы и освобождение политических заключенных. Акции начались в ноябре 2024 года после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановке процесса евроинтеграции на четыре года. На митинг в воскресенье вышло заметно больше людей, откликнувшись на призывы правозащитников и гражданских платформ. К протесту присоединилась часть оппозиции, передает Civil Georgia.

Во время акции в Тбилиси у здания парламента к собравшимся обратилась пятая президент Грузии Саломе Зурабишвили. Ее выступление было сосредоточено на призыве к национальному единству как единственному пути к победе над существующим режимом.

"Ответ на все – это единство. Единство – и есть победа. Победа не придет ни через участие в выборах, ни через бойкот, ни через голодовку. Единственная борьба, которую мы должны вести, – это борьба за единство", – заявила Зурабишвили, подчеркнув, что любые попытки власти посеять разногласия обречены на провал, если общество останется сплоченным.

"They couldn't do anything to protest... They could not disperse it" – Salome Zurabishvili, flanked by opposition politicians, addressed the rally, congratulating them on 7 months of non-stop protests. "The plan is unity" – she noted. Day 214.

🎥 Nini Gabritchidze/Civil.ge pic.twitter.com/XvP4AB1Nou — Civil.ge (@CivilGe) June 29, 2025

Зурабишвили была единственным политиком, выступившим на сцене, установленной у парламента, рядом с представителями оппозиционных партий и общественных движений. Она выразила поддержку как задержанным демонстрантам, так и политикам, участвующим в протестах, в том числе Элене Хоштария, которая уже третий день держит голодовку.

В этот же день невестка Дональда Трампа взяла интервью у лидера иранской оппозиции принца Резы Пехлеви.