Мир

В Грузии предотвратили пятую попытку госпереворота

Ираклий Кобахидзе заявил об очередной попытке переворота в стране, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 00:14 Фото: Акорда
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о том, что в стране произошла пятая за последние четыре года попытка государственного переворота, сообщает Zakon.kz.

В интервью телекомпании "Рустави 2" он подчеркнул, что планы по совершению госпереворота были сорваны, однако власти не намерены "ждать шестой, седьмой, восьмой попытки" и будут принимать меры.

"За последние четыре года мы стали свидетелями пятой попытки организовать революцию в нашей стране. Которая, в данном случае, также была поддержана извне, были конкретные публичные заявления в поддержку кампании по свержению власти", – заявил глава грузинского правительства.

По его словам, силовики уже начали операцию по задержанию участников штурма президентского дворца – всех их привлекут к ответственности.

Премьер уточнил, что спецслужбы Грузии провели качественную работу по ликвидации угроз во время недавно прошедших выборов.

В декабре 2024 года сообщалось, что протестующие разгромили 48 комнат в парламенте Грузии.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
