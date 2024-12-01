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Протестующие разгромили 48 комнат в парламенте Грузии

Протестующие разгромили 48 комнат парламента Грузии, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2024 19:26 Фото: wikimedia.org
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о том, что протестующие разгромили 48 комнат в здании парламента Грузии, сообщает Zakon.kz.

Он рассказал во время брифинга, что демонстранты не только проникли в парламент и оставили надписи краской. 

"Повреждена различная офисная техника. Сожжена деревянная дверь парламента со стороны улицы Чичинадзе, уничтожены агрегаты отопления и охлаждения центрального корпуса парламента, повреждены складские помещения, компьютерная лаборатория учебного центра, полностью уничтожен кафетерий парламента", – сказал спикер.

Ранее действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не намерена отказываться от своих полномочий, несмотря на истечение мандата.

Акция протеста оппозиции началась в четверг после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. В ночь на пятницу спецназ разогнал митингующих с применением водометов.

Позже стало известно, что более 100 человек задержали в Тбилиси за два дня протестов.

На фоне беспорядков в Грузии, которые длятся уже несколько дней, в МВД страны 1 декабря опубликовали сразу два громких заявления.

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