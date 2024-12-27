Ощутимое землетрясение произошло у берегов Японии
Фото: wikipedia
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,1 у берегов главного острова Хонсю, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным национального метеорологического управления страны, эпицентр подземных толчков находился ближе всего к префектуре Фукусима, а очаг залегал на глубине 40 км.
Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угрозы цунами объявлено не было.
Предупреждения о цунами также не объявлялось.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,7 произошло на побережье Филиппин.
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