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Мир

Ощутимое землетрясение произошло у берегов Японии

землетрясение у берегов Японии, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 01:48 Фото: wikipedia
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,1 у берегов главного острова Хонсю, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным национального метеорологического управления страны, эпицентр подземных толчков находился ближе всего к префектуре Фукусима, а очаг залегал на глубине 40 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угрозы цунами объявлено не было.

Предупреждения о цунами также не объявлялось.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,7 произошло на побережье Филиппин.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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