Ощутимое землетрясение произошло в Кыргызстане
Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
23 октября 2025 года в Кыргызстане зафиксировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.
Сначала в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана сообщили, что землетрясение было в Казахстане.
"Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК зарегистрировано землетрясение. По предварительной информации сейсмособытие зафиксировано в Алматы. Сведения об ощутимости уточняются", – сказано в первом сообщении.
Позже информацию уточнили:
"Cетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 23 октября 2025 г. в 12 : 20 по времени г. Астаны зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 136 км. на юго-запад от г. Алматы на территории Кыргызстана", – сказано в сообщении.
Энергетический класс землетрясения 10.1. Магнитуда MPV 4.9. Сведений об ощутимости в Казахстане нет.
На сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра указано, что подземные толчки зафиксированы в Кыргызстане.
Фото: emsc-csem.org
По данным Института сейсмологии Национальной академии наук Кыргызстана, в населенных пунктах интенсивность землетрясения составила: села Тогуз-Булак, Конур-Олен, Комсомол, Кёк-Сай, Темир-Канат –3 балла, села Боконбаево, Торт-Куль, Туура-Суу – 2,5 балла.
Алматинцы делятся в комментариях, что не ощутили землетрясения, несмотря на пришедшее экстренное оповещение.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript