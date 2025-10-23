Ощутимое землетрясение произошло в Кыргызстане

23 октября 2025 года в Кыргызстане зафиксировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Сначала в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана сообщили, что землетрясение было в Казахстане.

"Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК зарегистрировано землетрясение. По предварительной информации сейсмособытие зафиксировано в Алматы. Сведения об ощутимости уточняются", – сказано в первом сообщении.

Позже информацию уточнили:

"Cетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 23 октября 2025 г. в 12 : 20 по времени г. Астаны зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 136 км. на юго-запад от г. Алматы на территории Кыргызстана", – сказано в сообщении.

Энергетический класс землетрясения 10.1. Магнитуда MPV 4.9. Сведений об ощутимости в Казахстане нет.

На сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра указано, что подземные толчки зафиксированы в Кыргызстане.

Фото: emsc-csem.org

По данным Института сейсмологии Национальной академии наук Кыргызстана, в населенных пунктах интенсивность землетрясения составила: села Тогуз-Булак, Конур-Олен, Комсомол, Кёк-Сай, Темир-Канат –3 балла, села Боконбаево, Торт-Куль, Туура-Суу – 2,5 балла.

Алматинцы делятся в комментариях, что не ощутили землетрясения, несмотря на пришедшее экстренное оповещение.