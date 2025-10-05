Землетрясение произошло на юге РК: жителей Тараза и Шымкента разбудили ночные толчки
Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 6 октября в 01:29 по времени Астаны зафиксировано землетрясение, сообщили в пресс-службе ведомства.
Эпицентр подземных толчков находился на территории Кыргызстана, в 465 километрах к юго-западу от Алматы. Координаты эпицентра – 42.270° северной широты и 71.378° восточной долготы. Глубина очага составила 10 километров. Энергетический класс землетрясения – 13,3, магнитуда – MPV 5,9.
По данным расчетов, сила ощутимости в Казахстане достигала до 4 баллов по шкале MSK-64.
Подземные толчки ощущались в ряде населенных пунктов Жамбылской и Туркестанской областей:
- в Таразе, Сарыкемере, Жуалынском районе (с. Бауыржан Момышулы) – до 4 баллов;
- в Ленгере, Каратау, Сайраме и Шымкенте – около 3 баллов;
- в более удаленных районах, включая Жанатас, Сарыагаш, Туркестан и Жетысай – около 2 баллов.
Информации о разрушениях и пострадавших на территории Казахстана не поступало. МЧС продолжает мониторинг сейсмической обстановки.
4 октября ощутимое землетрясение произошло в области Жетысу.
