Стало известно, как назовут следующее поколение людей

Самое современное из существующих поколений – "бета". Его первые представители – дети, рожденные в 2025 году. Считается, что следующий водораздел будет в 2039 году, сообщает Zakon.kz.

Как заявил ТАСС директор Центра социологии высшего образования НИУ ВШЭ Иван Груздев, поколение людей, родившихся после 2039 года, может получить название "гамма".

"Учитывая, что для названия новых поколений выбирают буквы греческого алфавита (мы уже слышали про "альфа" и "бета"), можно предположить, что следующим поколением будет "гамма", – сказал Груздев.

Поколением "альфа" называют людей, рожденных приблизительно в 2010-2024 годах. Они растут в эпоху "умных" технологий, бума социальных сетей и стриминговых сервисов.

У детей "бета" окружающий мир еще технологичнее: автоматизация и искусственный интеллект постепенно интегрируются в повседневную жизнь. Есть мнение, что они станут первым поколением, постоянно использующим беспилотные автомобили и устройства дополненной реальности.

