С чем столкнутся дети "поколения Бета", рожденные с 2025 года
Он уточнил, пишет New York Post, что 2025 год знаменует начало нового поколения, то есть "поколение Бета определяется как те, кто родился между 2025 и 2039 годами".
Исследователь подчеркнул, что "поколение Бета" составит 16% населения мира к 2035 году. Это будут дети младшего "поколения Y" (миллениалов) и старшего "поколения Z", многие из них доживут до 22 века, отметил он.
МакКриндл также отметил, что родители "Бета" – представители поколения Z – могут подходить к использованию социальных сетей иначе, чем предыдущие поколения.
"Если миллениалы использовали социальные сети, чтобы документировать жизнь своих детей, то поколение Z уже лучше понимает как позитивы, так и вызовы, связанные с их использованием с раннего возраста. (...) Отцы поколения Z чаще считают ограничение времени на экране для своих детей важным приоритетом", – добавил он.
Между тем, исследователь поколений Джейсон Дорси обратил внимание, что "Бета" родится в постпандемическом мире, который они будут учить на уроках истории.
"Это будет что-то, через что, возможно, проходили старшие братья и сестры, но это не будет актуальным событием для них", – сказал он.
Как отмечает издание, когда представители "Бета" достигнут возраста для голосования, основной демографической группой в политике станет поколение X (1965-1980), и наиболее актуальными вопросами станут, в частности, ухудшение изменения климата.
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