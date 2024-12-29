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Мир

С чем столкнутся дети "поколения Бета", рожденные с 2025 года

о поколении Бета рассказал эксперт, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 01:54 Фото: pixabay
Социальный исследователь и автор термина "поколение Альфа" Марк Маккриндл заявил о том, что дети, рожденных после 2025 года, будут называть "поколением Бета", сообщает Zakon.kz.

Он уточнил, пишет New York Post, что 2025 год знаменует начало нового поколения, то есть "поколение Бета определяется как те, кто родился между 2025 и 2039 годами".

Исследователь подчеркнул, что "поколение Бета" составит 16% населения мира к 2035 году. Это будут дети младшего "поколения Y" (миллениалов) и старшего "поколения Z", многие из них доживут до 22 века, отметил он.

МакКриндл также отметил, что родители "Бета" – представители поколения Z – могут подходить к использованию социальных сетей иначе, чем предыдущие поколения.

"Если миллениалы использовали социальные сети, чтобы документировать жизнь своих детей, то поколение Z уже лучше понимает как позитивы, так и вызовы, связанные с их использованием с раннего возраста. (...) Отцы поколения Z чаще считают ограничение времени на экране для своих детей важным приоритетом", – добавил он.

Между тем, исследователь поколений Джейсон Дорси обратил внимание, что "Бета" родится в постпандемическом мире, который они будут учить на уроках истории.

"Это будет что-то, через что, возможно, проходили старшие братья и сестры, но это не будет актуальным событием для них", – сказал он.

Как отмечает издание, когда представители "Бета" достигнут возраста для голосования, основной демографической группой в политике станет поколение X (1965-1980), и наиболее актуальными вопросами станут, в частности, ухудшение изменения климата.

Ранее сообщалось, что можно предложить для всей семьи к новогоднему столу.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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