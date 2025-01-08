Дети поколения Бета: какими будут и как правильно воспитывать

С 1 января 2025 года начали рождаться дети, которые принадлежат к поколению Бета. Чем они будут отличаться от предшествующих "альфа-детей" и что нужно знать родителям, рассказала Zakon.kz психолог, телесно-ориентированный психотерапевт, коуч по трансформации мышления Елена Сопилиди.

Как отмечают ученые, это первые люди, которые вырастут в мире в тесной связке с искусственным интеллектом. Как пишет Science Alert, Бета составят конкуренцию Альфа и, согласно прогнозам, уже к 2035 году будут составлять 16% населения Земли. При этом представители поколения Бета встретят XXII век: в 2101 году им исполнится 76 лет.

Австралийский ученый, демограф и социальный исследователь Марк МакКриндл, он же придумал термин поколение Альфа, обозначил период для нового поколения – с 2025 по 2039 год.

За последние сто лет исследователи используют следующие термины, применяемые в мире для поколений людей:

поколение Бета: 2025-2039;

поколение Альфа: 2010-2024;

поколение Z: 1997-2009;

миллениалы: 1981-1996;

поколение X: 1965-1980;

бумеры: 1946-1964;

молчаливое поколение: 1928-1945;

великое поколение: 1901-1927;

потерянное поколение: 1883-1900.

Фото: wikipedia.org, схема поколений Западного мира

Какими будут дети поколения Бета

Безусловно, можно только предположить, какими будут дети, рожденные после наступления нового года. Но согласно уже имеющимся данным исследователей, сопоставимым с предыдущим опытом развития детей и в тех условиях, в которых они росли, дети будут развиваться и формировать свое мышление совершенно в ином мире.

По мнению психолога Елена Сопилиди, из-за высокой степени цифровизации, скорее всего, поколение Бета будет еще теснее связано с новыми технологиями, а также столкнется с новыми вызовами, такими как ускорение темпа жизни, глобализация и изменение климата.

"Уже сейчас мы наблюдаем детей, которые неразделимы с гаджетами и другими электронными устройствами. Но для поколения Бета цифровой мир будет более естественным – как для нас физическое пространство. Искусственный интеллект будет играть огромную роль в их жизни с самого рождения. Он будет присутствовать во всех сферах их жизни – от образования до развлечений. Мы уже наблюдаем, как виртуальная реальность захватывает деток. Но представители поколения Бета все больше будут в это погружены", – отметила психолог.

Возможные плюсы и минусы

Специалист предположила возможные плюсы и минусы той действительности, в которой будут расти дети нового поколения, и как она скажется на их судьбе.

По ее словам, представители Бета будут двигаться на огромных скоростях развития. В том же активном темпе будет развиваться их интеллект, так как скорость поглощения информации будет намного выше, чем у предыдущих поколений. Как считает психолог, дети нового поколения будут легко адаптироваться к интенсивному ритму.

Но, по мнению специалиста, от возможных новых жизненных реалий могут наблюдаться и минусы.

"Мозг детей будет постоянно задействован. И так как скорость поступления информации увеличивается, то надо учитывать такой важный психологический момент, как скука. Мы наблюдаем, что все меньше дети испытывают ощущение скуки, и боюсь, что это поколение перестанет вовсе пользоваться этим навыком. Так как именно в скуке просыпается истинный интерес и внутренняя мотивация к действию у ребенка, чтобы получить то, что он хочет. Таким образом, происходит педагогическое, психологическое и эмоциональное развитие, и все благодаря тому, что ребенок осознает состояние замедленности и скучания. Работает это так: становится скучно, ребенок начинает маяться и старается найти то, что ему станет интересным", – сказала спикер.

Елена Сопилиди считает, что сейчас очень много вещей перенимает внимание детей, соответственно, получаем последствие – синдром дефицита внимания.

"Дети не удерживают внимание на каком-то определенном процессе. Им приходится использовать другой тип внимания", – объяснила психолог.

Специалист пояснила, что у человека есть два типа внимания – произвольное и непроизвольное. И чаще именно непроизвольное внимание активно используется в индустрии развлечений и в образовании.

"Произвольное внимание" – это когда усилием воли ребенок может удерживать фокус на том, что ему, может быть, не очень интересно, но он пытается в этом разобраться. Благодаря этому типу внимания вырастает процесс волевого развития. В дальнейшем он помогает достигать поставленных целей. Соответственно, если мы имеем синдром дефицита внимания за счет большого потока информации, то у ребенка могут быть слабо развиты волевые процессы", – отметила Елена Сопилиди.

Психолог предположила, что, возможно, у этого поколения детей еще больше будут популярны профессии, связанные с коучингом, целеполаганием, обучением, ведением человека. Это будет помогать людям не останавливаться на достигнутом, управлять своим вниманием. Родителям детей-Бета нужно будет развивать этот важный навык.

Кроме того, одним из положительных моментов у поколения Бета может стать "экологическая осознанность". В мире сейчас происходят глобальные изменения с климатом, и дети-Бета могут расти с повышенным чувством ответственности за окружающую среду.

"Повышенное чувство ответственности уже наблюдается у нынешней молодежи, но "новые" дети будут расти со знанием того, что нужно более экологично относиться к потреблению природных ресурсов и к окружающей среде в целом. Благодаря этому мы придем к иным способам взаимодействия с окружающим пространством". Елена Сопилиди

Специалист также считает, что у детей Бета будет более глобальное мышление. Связано это с тем, что они в постоянном потоке информации, которой они непрерывно обмениваются.

"Уже сейчас дети повсеместно используют интернет. Появилась возможность даже получать образование дистанционно, находясь от высшего учебного заведения на другом конце света. Ученики поколения Бета будут еще более открыты к этому. Как результат, возможно, будет повышаться толерантность к другим культурам и народам. И здесь я вижу плюс в моменте глобализации, объединения, который возможен за счет того, что информационные границы будут стираться. Будет проще путешествовать, наблюдать, изучать культуру других народов". Елена Сопилиди

Чем же дети Бета будут отличаться от других поколений?

Как рассказала эксперт в области психологии, в наступающей гибридной реальности, когда границы между цифровой и физической реальностью станут еще сильнее размыты, люди моментально станут переключаться с реальной на виртуальную жизнь.

Так как виртуальная реальность все сильнее интегрируется в нашу жизнь, людям придется еще сильнее с этим взаимодействовать. В системе образования могут появиться новые формы обучения, так как и этой сфере придется адаптироваться и подстраиваться под новые реалии и современных учеников.

"Таким образом, возможно, поменяется роль учителя на роль наставника. Другое поколение будет по-другому воспринимать информацию: им будут необходимы менторы, так как получение информации станет еще более доступным. С помощью ИИ любая информация будет доступна в течение нескольких секунд. Будет необходим только наставник, который научит думать для самообразования. Детям не придется что-то заучивать и зубрить. Любой гаджет под рукой. Нужно будет уметь пользоваться информацией и вырабатывать навык – "думать". Елена Сопилиди

Спикер отметила, что с появлением новых профессий, связанных с новыми технологиями и ценностями, которые выйдут на первый план, детям-Бета нужно будет с этим взаимодействовать, очевидно, ставя во главу угла экологию и инновации. Мир будет меняться в другую сторону.

Психолог порекомендовала обратить внимание на следующие аспекты в воспитании Бета-деток :

1. Обязательно развивать критическое мышление.

В мире, где много вседоступной информации, важно научить ребенка отличать правду от лжи. Также нужно учить ребенка правильно задавать вопросы, анализировать ответы – именно этому первостепенно учить детей.

2. У нового поколения детей необходимо поддерживать творческое начало, стремление к новым знаниям и идеям.

Так как потребности в информации не будет, возникнет необходимость что-то создать, развить, и этому нужно будет учиться. Появится потребность в прокачке творческого начала. "Креативность мышления" станет необходимым навыком.

3. Необходимость в развитии эмоционального интеллекта станет как никогда актуальна.

Нужно будет помогать детям учиться понимать свои эмоции, а также эмоции других людей.

С развитием виртуальной реальности молодежь будет сталкиваться с искажениям истины, на которую человек будет натыкаться, и эмоциональный интеллект крайне важен, чтобы считывать информацию, поступающую извне, эмоции других людей.

4. На первый план выйдет экологическая ответственность.

Как никогда важной станет необходимость ориентироваться в этом новому поколению. Это поможет претерпевать неблагоприятные последствия загрязнения экологии и других вызовов касательно окружающей среды.

"Будет необходимо уделять время взаимодействию с природой, прививать детям любовь ко всему живому. Современным родителям нужно будет учить их бережно относиться к окружающей среде, так как в этой области происходят глобальные изменения". Елена Сопилиди

Психолог добавила, что немаловажным будет готовить Бета-детей к тому, что мир постоянно меняется. Это поможет ребенку адаптироваться под постоянную трансформацию. Вместе с тем стрессоустойчивость станет важным психологическим фактором, которого будет требовать от людей динамичный мир. Людям придется быть гибкими в мышлении и эмоциях.

"Важно понимать, что это поколение будущего, и мы можем только предполагать, каким оно будет. Многое зависит от родителей, какой будет мир, как справятся дети с новыми реалиями, будет ли присутствовать у них вера в то, что у них все будет получаться", – заключила специалист.

Ранее социальный исследователь заявил о том, что дети, рожденные после 2025 года и называемые "поколением Бета", составят 16% населения мира к 2035 году. Это будут дети младшего "поколения Y" (миллениалов) и старшего "поколения Z".