Топ-10 самых больших стран: кто правит по площади в мире

Всего в мире существует около двух сотен государств: одни страны можно объехать за день, тогда как другие занимают целые континенты, сообщает Zakon.kz.

Когда сравнивают размеры государств, используют показатель "общая площадь". Он складывается из двух частей: суши и внутренних водоемов.

К суше относят все участки земли в пределах границ – материковые территории, острова, горные районы, пустыни, леса и степи. Внутренние воды включают крупные реки, озера и водохранилища, которые расположены внутри страны и находятся под ее юрисдикцией.

Именно поэтому в одних странах водная часть занимает минимальную долю, а в других способна значительно изменить общий результат.

Отдельно выделяют еще один показатель – "сухопутная площадь". В этом случае учитывают только землю без внутренних акваторий. Разница бывает очень заметной: например, США и Китай меняются местами в рейтинге в зависимости от того, считают ли их площади вместе с водоемами или без них. В странах с большим количеством озер, как в Канаде, доля воды настолько велика, что именно она выводит государство на верхние позиции списка.

В международной статистике принято использовать оба показателя, но для глобальных сопоставлений чаще приводят именно "общую площадь".

1. Россия

Ее границы проходят от Балтийского и Черного морей до арктических побережий и Тихого океана. По протяженности это самое большое государство мира, которое охватывает 11 часовых поясов.

Основные характеристики:

площадь – 17 125,2 тыс. км² ;

население – около 146 млн человек;

столица – Москва.

Россия омывается двумя океанами – Северным Ледовитым и Тихим, а больше половины территорий страны занимает зона многолетней мерзлоты. По арктическому побережью проходит Северный морской путь – самый короткий морской коридор между Северной Атлантикой и Тихоокеанским регионом.

2. Канада

Канада расположена в северной части Северной Америки. Она имеет выход сразу к трем океанам – Атлантическому, Тихому и Северному Ледовитому. Большая часть ее территории лежит в зонах таежных лесов, озер и арктических тундр.

Основные характеристики:

площадь – 9 984 670 км²;

население – около 41 млн человек;

столица – Оттава.

Большая часть ее пространства занята лесами и озерами. По количеству пресноводных ресурсов страна занимает первое место на планете, здесь расположено более двух миллионов озер. Уникальные природные объекты Канады – Ниагарский водопад (один из самых широких в мире), Скалистые горы, а также национальные парки "Банф" и "Джаспер".

3. Китай

Китай находится в Восточной Азии и граничит с 14 государствами. На его территории соседствуют пустыни, высокогорья Тибета, субтропики юга и равнины крупнейших рек. Такое географическое разнообразие делает страну одной из самых контрастных в мире.

Основные характеристики:

площадь – 9 706 961 км² ;

население – около 1,41 млрд человек;

столица – Пекин.

На его землях расположены Гималаи с высочайшей точкой планеты – горой Эверест (8848 м). Климат в Китае разнообразен: от засушливых пустынь Гоби и Такла-Макан до влажных субтропиков на юге. На их фоне контрастом выделяются плодородные равнины Хуанхэ и Янцзы и малонаселенные высокогорные районы Тибета. Еще одна особенность страны – огромные внутренние реки и водохранилища.

4. США

Соединенные Штаты занимают центральные районы Северной Америки, а также включают Аляску и Гавайи. Их берега омываются Атлантическим и Тихим океанами, а сухопутные границы проходят с Канадой и Мексикой. Территория страны охватывает природные зоны от арктических тундр до субтропиков.

Основные характеристики:

площадь – 9 372 610 км²;

население – около 335 млн человек;

столица – Вашингтон.

Территориально США охватывают пространства от арктических тундр Аляски до субтропиков Флориды и Гавайев. Символом американской природы считается Гранд-Каньон, глубина которого достигает 1,8 км. Под управлением США также находятся 14 территорий, на которые не претендует ни один из 50 штатов страны. Девять из них необитаемы, как острова Бейкер, Хауленд и Джонстон. Есть и такие, где население едва чуть выше сотни человек.

5. Бразилия

Бразилия находится в восточной части Южной Америки и занимает почти половину континента. По суше страна граничит практически со всеми южноамериканскими странами, кроме Чили и Эквадора, а ее побережье выходит к Атлантическому океану.

Основные характеристики:

площадь – 8 515 767 км²;

население – около 215 млн человек;

столица – Бразилиа.

Бразилия известна своими тропическими лесами Амазонии, которые называют "легкими планеты". Именно они производят значительную часть кислорода Земли. Бразилия славится не только природой, но и культурой: знаменитый карнавал в Рио-де-Жанейро собирает миллионы туристов, а футбол здесь является национальной страстью.

6. Австралия

Австралия занимает одноименный материк в Южном полушарии. Она полностью окружена Индийским и Тихим океанами и не имеет сухопутных границ. Внутри страны преобладают пустыни и полупустыни, но на севере и востоке встречаются тропические и субтропические зоны.

Основные характеристики:

площадь – 7 692 024 км²;

население – около 27 млн человек;

столица – Канберра.

Австралия известна уникальной природой: почти 80% животных и растений здесь не встречаются больше нигде на Земле. Большую часть территории занимают пустыни и полупустыни, известные как "аутбек", где плотность населения крайне низкая. В Австралии также, как сказано в публикации РБК Life, расположен Большой Барьерный риф – крупнейшая в мире коралловая система протяженностью более 2300 км, включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Визитными карточками страны также считается Сиднейский оперный театр и образ кенгуру.

7. Индия

Страна выходит к Индийскому океану и омывается водами Бенгальского залива и Аравийского моря. Сухопутные границы Индии проходят с шестью странами, включая Китай, Пакистан и Бангладеш .

Основные характеристики:

площадь – 3 287 590 км²;

население – более 1,44 млрд человек;

столица – Нью-Дели.

Территория Индии отличается разнообразием природных условий: от гималайских вершин, включая Канченджангу высотой 8586 м, до пустынь Раджастхана и влажных тропиков Кералы. Культурное наследие Индии бесценно: Тадж-Махал, пещеры Аджанты, древние храмы Каджурахо входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Особое место занимает кинематограф – Болливуд, выпускающий больше фильмов, чем любая другая киноиндустрия в мире.

8. Аргентина

Аргентина занимает южную часть Южной Америки. Ее западную границу образуют Анды, а восточные земли выходят к Атлантическому океану. Страна простирается от субтропических районов севера до холодных широт Огненной Земли.

Основные характеристики:

площадь – 2 780 400 км² ;

население – около 47 млн человек;

столица – Буэнос-Айрес.

Территория Аргентины охватывает влажные пампы, засушливые плато Патагонии, субтропические леса Миссионеса и заснеженные вершины Анд. Самая высокая точка Южной Америки, гора Аконкагуа (6961 м), находится именно здесь. Огромное значение для страны имеет Патагония – регион ветров и ледников, где расположены национальные парки Лос-Гласьярес и Науэль-Уапи, признанные объектами наследия ЮНЕСКО.

9. Казахстан

Его земли тянутся от горных хребтов Алтая и Тянь-Шаня до равнин и низменностей у Каспийского моря. Это крупнейшее государство в мире, не имеющее выхода к океану.

Основные характеристики:

площадь – 2 724 900 км²;

население – 20 286 084 человека;

столица – Астана.

На востоке и юго‑востоке Казахстана степь сменяют хребты Алтая и Тянь‑Шаня. В глубине страны лежит озеро Балхаш – уникальный водоем, восточная часть которого солоноватая, а западная – пресная. Казахстан также известен Байконуром – старейшим и одним из крупнейших в мире космодромов.

В Казахстане расположен Чарынский каньон и "поющий" бархан в национальном парке "Алтын‑Эмель" высотой до 150 м – ветер здесь заставляет песок издавать низкий органный звук. В Западном Казахстане протянулась долина Торыщ с тысячами каменных сфер – геологи объясняют их как конкреции в осадочных толщинах, возраст которых исчисляется миллионами лет.

10. Алжир

Алжир расположен в Северной Африке. На севере страна выходит к Средиземному морю, а юг охватывают пески Сахары. В прибрежных районах сосредоточено большинство населения и крупнейшие города.

Основные характеристики:

площадь – 2 381 741 км²;

население – около 46 млн человек;

столица – Алжир.

Алжир – крупнейшее государство на побережье Средиземного моря и первое по площади в Африке. Страна граничит с Тунисом, Ливией, Нигером и Мали, Мавританией и Марокко. История страны включает античные цивилизации (римские руины в Типасе и Джемиле входят в список ЮНЕСКО), арабское завоевание, османский период и французскую колонизацию.