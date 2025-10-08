Нейросеть помогла американке выиграть суд, заменив адвоката

В США отмечают новую тенденцию – американцы стали отказываться от адвокатов, используя вместо их услуг инструменты генеративного искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Zakon.kz.

Телеканал NBC привел в пример случай американки Линн Уайт, которой грозило выселение из дома на колесах из-за просроченной арендной платы. Воспользовавшись услугами назначенного судом адвоката, она проиграла дело. Но позже она подала апелляцию, используя нейросеть ChatGPT и ИИ-сервиса Perplexity. В итоге ей удалось сохранить жилье и уменьшить свой первоначальный долг.

"Невозможно переоценить пользу ИИ в моем случае. Я бы никогда не смогла выиграть эту апелляцию без ИИ", – заявила Уайт.

Издание предупреждает, что составленные с помощью искусственного интеллекта часто изобилуют неточностями и ошибочными суждениями. И даже сами ИИ-компании отговаривают клиентов от использования своих услуг в юридических целях.

Как отмечается, юристы же оптимистично оценивают перспективу внедрения ИИ в своей профессиональной практике. По словам адвоката из Южной Калифорнии Эндрю Монтеза, ИИ не может полностью заменить его собственный юридический анализ, однако позволяет существенно облегчить работу.

"В будущем всем юристам придется так или иначе использовать ИИ. Иначе они окажутся в невыгодном положении", – приводит NBC слова Монтеза.

