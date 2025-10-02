Женщина предстала перед судом в Финляндии из-за ожирения ее лабрадора-ретривера

Окружной суд Финляндии рассмотрел дело о преступлении против животных из-за сильного избыточного веса лабрадора-ретривера. Хозяйку обвинили в халатности, что привело собаку к проблемам со здоровьем, сообщает Zakon.kz.

По информации телерадиокомпании Yle, еще в 2021 году ветврачи диагностировали у пса ожирение.

Ветеринарный инспектор поручил хозяйке питомца увеличить дозу обезболивающего, поскольку собака казалась болезненной. Собака передвигалась с трудом и медленно, хромая, особенно на задние лапы. Женщине также было рекомендовано перевести собаку на диетический корм. Альтернативой была эвтаназия. Но тогда хозяйка отказалась сотрудничать с медиками и не стала следовать их рекомендациям.

"Собака была настолько толстой, что ей было трудно передвигаться", – говорится в сообщении.

Как уточняется, в 2025 году лабрадор потолстел с 46 до 50 кг, что также стало известно ветврачам. В итоге власти подали в суд, но женщина вины не признала, сославшись на возраст питомца.

В итоге окружной суд не счел пренебрежение настолько серьезным, чтобы женщину можно было осудить за преступление против благополучия животных. Обвинение было отклонено.

Приговор не является окончательным, поэтому его еще могут обжаловать в Апелляционном суде.



