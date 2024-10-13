Собака спасла своего 11-летнего хозяина после урагана "Хелен"

Пес по кличке Такер спас 11-летнего Джейми Паркера из-под завалов после урагана в США, сообщает Zakon.kz.

По данным WCNC, год назад мальчик купил собаку на последние карманные деньги в приюте и тем самым спас ее от усыпления. А когда 10 октября дом семьи полностью разрушился из-за сошедшего оползня, мальчик провалился под лестницу, которую накрыла груда обломков.

Выбраться сам он не мог, а его крики о помощи никто не слышал. Взрослые не могли определить местонахождение подростка, а пес учуял мальчика и стал непрерывно лаять.

"Я думал, он сошел с ума", – сказал дедушка мальчика.

Собака не сходила с места и не прекращала выть, пока не прибыли спасатели. Они поняли, что Такер нашел мальчика, и вытащили его из-под завалов.

А во время урагана "Милтон" американка родила ребенка.