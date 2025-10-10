#АЭС в Казахстане
Мир

Нобелевский комитет начал расследование об утечке информации о лауреате премии мира

Норвежский Нобелевский институт ведет расследование, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 23:45 Фото: wikipedia/Норвежский Нобелевский институт
Директор Норвежского Нобелевского института Кристиан Берг Харпвикен заявил о том, что Нобелевский комитет проведет расследование возможной утечки информации о лауреате премии мира, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Finansavisen, расследование проводят на фоне резко выросшего размера ставок на американской букмекерской платформе.

"Один из вариантов – утечка информации от частных лиц, но более вероятно, что это какая-то форма цифровой утечки... У нас нет объяснений, но мы сделаем все возможное, чтобы выяснить, произошла ли утечка или причина кроется в чем-то в нашей системе", – заявил Харпвикен.

Изначально венесуэльский политик Марии Корине Мачадо считалась среди пользователей американской онлайн-платформы Polymarket явным аутсайдером в борьбе за премию, однако в ночь на 10 октября ее шансы на победу увеличились с 3,6% до более 70% – за пару часов.

Известно о трех пользователях платформы, которые ночью и утром пятницы ставили на победу Мачадо крупные деньги: в общей сложности на эти ставки они потратили более 181 тыс. долларов. Кроме того, по информации портала, двое из них сделали ставки и на проигрыш соперников Мачадо. В общей сложности эти три пользователя "выиграли" 90 тыс. долларов.

Ранее сообщалось, что Норвежский Нобелевский комитет 10 октября 2025 года объявил о присуждении Нобелевской премии мира венесуэльскому политику Марии Корине Мачадо.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
