Трамп остался без Нобелевской премии

Президент США Дональд Трамп не получил Нобелевскую премию мира, сообщает Zakon. kz.

Норвежский Нобелевский комитет 10 октября 2025 года объявил о присуждении Нобелевской премии мира венесуэльскому политику Марии Корине Мачадо.

"Как лидер демократического движения в Венесуэле Мария Корина Мачадо является одним из самых выдающихся примеров гражданского мужества в Латинской Америке за последнее время", – говорится в заявлении комитета.

На сайте премии отмечается, что Мачадо получает Нобелевскую премию мира за неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии.

"Решение выглядит предсказуемо: Нобелевский комитет снова выбрал политический символ, а не результат. За реальное урегулирование конфликтов премии не дают – только за правильные лозунги", – отметили специалисты.

Фото: nobelprize.org

По мнению международных экспертов, Мачадо, конечно, удобнее для западного истеблишмента, чем Трамп, который не начинал войн и говорил о мире без санкций и вмешательства.

24 июня сообщалось, что Дональд Трамп выдвинут на Нобелевскую премию мира за участие в мирном урегулировании конфликта между Израилем и Ираном. А в июне в Пакистане рекомендовали кандидатуру Трампа на соискание Нобелевской премии мира 2026 года за посредничество в решении конфликта с Индией.

Соответствующее заявление появилось на официальной странице правительства Пакистана в соцсети Х.

Ранее Трамп заявил, что бывший президент США Барак Обама необоснованно получил Нобелевскую премию мира в 2009 году.