Соперница Трампа по Нобелевской премии продолжает его задабривать

Лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо заявила, что Трамп заслужил награду, сообщает Zakon.kz.

Об этом венесуэльская оппозиционерка Мария Корина Мачадо рассказала в интервью The Times. С ее слов, в 2026 году президент США Дональд Трамп должен получить Нобелевскую премию мира.

"Я правда хочу сказать, что верю, что он действительно заслуживает признания", – заявила она.

По словам Мачадо, всего за девять месяцев правления американский лидер разрешил и предотвратил много конфликтов. Она добавила, что особенно важно обратить внимание на урегулирование на Ближнем Востоке.

10 октября Дональд Трамп остался без Нобелевской премии мира. Хотя он неоднократно открыто заявлял, что заслуживает награду.

Известно, что лауреатам премии помимо денежного приза вручается золотая медаль весом около 200 гр.

Ранее Трамп заявил, что созванивался с Мачадо. В телефонном разговоре она якобы сказала ему, что принимает премию в его честь, так как именно он достоин ее.