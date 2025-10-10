#АЭС в Казахстане
Мир

Деятельность мэра Анкары заинтересовала прокуратуру из-за расходов на концерты

против Мансура Яваша планируют инициировать расследование, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2025 01:58 Фото: Instagram/yavasmansur
Прокуратура Анкары запросила разрешение у МВД Турции начать расследование в отношении оппозиционного мэра Анкары Мансура Яваша, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным телеканала TGRT Haber, правоохранителей заинтересовала информация о якобы выплате артистам завышенных гонораров. К примеру, ряд турецких СМИ сообщал, что певица Эбру Гюндеш получила от муниципалитета более 69 млн лир (около 2 млн долларов). Сам Яваш отверг эти сообщения, пояснив, что Гюндеш получила около 13 млн лир (почти 400 тыс. долларов) в качестве гонорара.

"Генеральная прокуратура Анкары запросила разрешение на проведение расследования в отношении Мансура Яваша в связи с расходами на концерты", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Нобелевский комитет начал расследование об утечке информации о лауреате премии мира.

