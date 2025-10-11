#АЭС в Казахстане
Мир

Парижан предупредили о готовящейся бойне в Соборе Парижской Богоматери

в соборе Парижской Богоматери нашли письмо с предупреждением о теракте, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2025 20:14 Фото: wikipedia
В парижском соборе Нотр-Дам нашли письмо с предупреждением о теракте. Авторы анонимного послания призывали администрацию не открывать собор в выходные дни, 11 и 12 октября, предупреждая о планируемом нападении, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Le Figaro, в письме также говорилось, что "иностранные граждане заранее спрятали в соборе ножи с целью устроить бойню".

Согласно опубликованной информации, служба безопасности собора совместно с префектурой полиции Парижа провела тщательную проверку здания, однако никакого оружия обнаружено не было. В субботу, 11 октября, также усилены меры безопасности на входе в собор, включая досмотр посетителей.

На данный момент администрация собора, являющегося одним из главных туристических объектов Парижа, не приняла окончательное решение о подаче заявления в полицию в связи с произошедшим инцидентом.

Нотр-Дам пострадал от пожара в 2019 году, пламя уничтожило шпиль и крышу. Для восстановления собора был объявлен сбор пожертвований. Сумма сбора в итоге составила больше 800 млн евро и превысила стоимость работ.

В ноябре 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон оценил восстановленный Собор Парижской Богоматери.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
