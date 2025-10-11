Парижан предупредили о готовящейся бойне в Соборе Парижской Богоматери
Как пишет газета Le Figaro, в письме также говорилось, что "иностранные граждане заранее спрятали в соборе ножи с целью устроить бойню".
Согласно опубликованной информации, служба безопасности собора совместно с префектурой полиции Парижа провела тщательную проверку здания, однако никакого оружия обнаружено не было. В субботу, 11 октября, также усилены меры безопасности на входе в собор, включая досмотр посетителей.
На данный момент администрация собора, являющегося одним из главных туристических объектов Парижа, не приняла окончательное решение о подаче заявления в полицию в связи с произошедшим инцидентом.
Нотр-Дам пострадал от пожара в 2019 году, пламя уничтожило шпиль и крышу. Для восстановления собора был объявлен сбор пожертвований. Сумма сбора в итоге составила больше 800 млн евро и превысила стоимость работ.
В ноябре 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон оценил восстановленный Собор Парижской Богоматери.