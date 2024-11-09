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Колокола собора Парижской Богоматери впервые зазвонили после пожара 2019 года

Колокола собора Парижской Богоматери впервые зазвонили после пожара 2019 года, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 07:17 Фото: pixabay
Звон восьми колоколов северной колокольни собора Парижской Богоматери прозвучал за месяц до открытия собора после пяти лет кропотливых реставрационных работ после пожара, сообщает Zakon.kz.

По информации NDTV, 8 ноября впервые после пожара 2019 года, уничтожившего исторический собор, одновременно зазвонили колокола собора Парижской Богоматери.

Вечером 19 апреля 2019 года парижане и весь мир с ужасом наблюдали, как пламя охватило памятник всемирного наследия.

Президент Эммануэль Макрон тогда поставил цель – восстановить Нотр-Дам в течение пяти лет и сделать его "еще красивее", чем прежде.

Около 250 компаний и сотни экспертов были мобилизованы для реставрации стоимостью в сотни миллионов евро.

Пожар 2019 года уничтожил часть северной колокольни, поэтому ее пришлось восстановить, а колокола снять, очистить от пыли и свинца, а затем вернуть на место.

Самый тяжелый колокол, называемый "Гавриил", весит более четырех тонн, а самый легкий, "Жан-Мари", – 800 килограммов.

Торжественные мероприятия в честь открытия собора Парижской Богоматери пройдут 7 и 8 декабря.

Ранее появилась информация, что кусок свадебного торта королевы Елизаветы и принца Филиппа продали на аукционе.

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