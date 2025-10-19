Жителей 12 областей Казахстана предупредили о надвигающейся непогоде

"Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение в 12 регионах Казахстана на 20 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В области Жетысу ожидается ветер, в районе Алакольских озер порывы ветра до 20 м/с.

В Мангистауской области порывы ветра до 20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области ночью и утром в горных районах ожидается туман. В горных районах порывы ветра до 20 м/с. На западе и севере сохраняется чрезвычайная, в центре – высокая пожарная опасность.

В области Улытау на юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке и в центре – высокая. В Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области порывы ветра до 20 м/с. На севере, юге и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке и юго-востоке – высокая. В Атырау порывы ветра до 20 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман. На юго-западе сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области ночью на севере ожидаются заморозки до 3 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере и в центре – высокая. В Кызылорде сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Абай на юге сохраняется высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области ночью на севере и в горных районах ожидаются заморозки до 2 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте и в Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. Порывы ветра до 20 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

В Костанайской области ночью и утром на западе и севере ожидается туман. Порывы ветра до 20 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе – высокая.

В Актюбинской области порывы ветра до 15 м/с. На юге и востоке сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке и в центре – чрезвычайная.

