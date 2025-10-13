Два человека погибли после крушения частного самолета в Техасе
По информации Fox 4, самолет упал на несколько припаркованных автомобилей, которые загорелись. Затем пламя перекинулось на стоящие рядом трейлеры, и начался крупный пожар.
MOMENT plane SLAMS into truck lot in Fort Worth, Texas— RT (@RT_com) October 12, 2025
Light aircraft – believed to be a Beechcraft King Air C90 – torn apart and consumed by flames in CCTV footage
Still unclear how many on board https://t.co/PaF4Cn9nM8 pic.twitter.com/szNhzFE1Vc
Движение транспорта в близлежащем районе было временно ограничено. Причину катастрофы пока не выяснили.
🚨🇺🇸#BREAKING | NEWS ⚠️— Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) October 12, 2025
More video from the plane crash that collided with a group of parked 18 wheelers near a parking lot storage which caused a major fire.
No word yet on how many injured and fatalities just yet this was near the Hicks airfield in Fort Worth, Texas.
The FAA… pic.twitter.com/iVV4wBUDlA
Самолет принадлежал компании Mobile EHR, которая разрабатывает программное обеспечение для здравоохранения. Судно вмещало до девяти человек.
🚨Plane crash in Fort Worth, TX was N291CC. A Beech C90 King Air which can fit up to 9 people.— Stellar Man (@stellarman22) October 12, 2025
Crash site seems to be a vacant truck lot just north of a trailer park.
The plane was owned by Mobile EHR, a healthcare software company. https://t.co/AdRD6syHlt pic.twitter.com/ts7YmsUn1L
Накануне в Калифорнии на фестивале "Автомобили и вертолеты" потерпел крушение вертолет.