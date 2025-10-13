#АЭС в Казахстане
Мир

Два человека погибли после крушения частного самолета в Техасе

В Техасе разбился частный самолет, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 05:50 Фото: pixabay
Воздушное судно Beech C90 King Air рухнуло в районе аэродрома Хикс города Форт-Уэрт, есть погибшие, сообщает Zakon.kz.

По информации Fox 4, самолет упал на несколько припаркованных автомобилей, которые загорелись. Затем пламя перекинулось на стоящие рядом трейлеры, и начался крупный пожар.

Движение транспорта в близлежащем районе было временно ограничено. Причину катастрофы пока не выяснили.

Самолет принадлежал компании Mobile EHR, которая разрабатывает программное обеспечение для здравоохранения. Судно вмещало до девяти человек.

Накануне в Калифорнии на фестивале "Автомобили и вертолеты" потерпел крушение вертолет.

Фото Алия Абди
Алия Абди
