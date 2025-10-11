Вертолет рухнул в Калифорнии, едва не зацепив отдыхающих на пляже
Вертолет рухнул прямо на пальму рядом с одним из самых людных мест в Калифорнии.
BREAKING: A Helicopter just lost control and crashed into trees on the each in Huntington Beach, California.— Brian Krassenstein (@krassenstein) October 11, 2025
Hoping for the best. pic.twitter.com/DnCZSYP6C5
В этот момент на земле было много людей. Видео с моментом крушения вертолета мгновенно разлетелись по социальным сетям.
BREAKING: Mass casualty incident declared following helicopter crash in Huntington Beach, California. – Faytuks Network/USEmergAlerts pic.twitter.com/SDWvJO0V8u— AZ Intel (@AZ_Intel_) October 11, 2025
Очевидцы утверждают, что причиной могло стать столкновение птицы с хвостовым винтом. Точной информации о количестве пострадавших на земле нет, но местные власти заявили, что несколько человек были направлены в больницу.
JUST IN: Helicopter crashes into trees in Huntington Beach, California, no word on injuries.— AZ Intel (@AZ_Intel_) October 11, 2025
pic.twitter.com/pbOSi9cTvH
