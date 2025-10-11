#АЭС в Казахстане
Технологии

Вертолет рухнул в Калифорнии, едва не зацепив отдыхающих на пляже

В Калифорнии потерпел крушение вертолет, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2025 03:33 Фото: Х/AFpost
На фестивале "Автомобили и вертолеты" в калифорнийском Хантингтон-Бич 11 октября потерпел крушение вертолет, сообщает Zakon.kz.

Вертолет рухнул прямо на пальму рядом с одним из самых людных мест в Калифорнии.

В этот момент на земле было много людей. Видео с моментом крушения вертолета мгновенно разлетелись по социальным сетям.

Очевидцы утверждают, что причиной могло стать столкновение птицы с хвостовым винтом. Точной информации о количестве пострадавших на земле нет, но местные власти заявили, что несколько человек были направлены в больницу.

В этот же день в одном из городов Германии неизвестный открыл стрельбу по прохожим на рынке.

Фото Алия Абди
Алия Абди
