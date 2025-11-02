США нанесли удар по еще одному судну в Карибском море: погибли три человека
По словам главы Пентагона Пита Хегсета, последний удар был нанесен по судну в Карибском море, в результате чего погибли три человека на борту.
"Сегодня по указанию президента Трампа Министерство войны нанесло смертельный кинетический удар по очередному судну, перевозившему наркотики и управляемому признанной террористической организацией (DTO) в Карибском море", – написал Хегсет 1 ноября 2025 года, опубликовав видео удара.
Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on another narco-trafficking vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO) in the Caribbean.– Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 2, 2025
Хегсет сообщил, что в ходе операции, которая, по его словам, проводилась в международных водах, были убиты трое мужчин, которых он назвал "наркотеррористами". Он отметил, что ни один американский военнослужащий в результате удара не пострадал.
Хегсет сообщил со ссылкой на данные американской разведки, что судно "перевозило наркотики" и "следовало по известному маршруту наркотрафика".
Субботняя атака стала 15-м известным военным ударом США по судну, предположительно перевозившему наркотики, с тех пор, как администрация Трампа начала эти операции в начале сентября. В результате этих ударов, нанесенных в Карибском море и Тихом океане, погибло в общей сложности 64 человека.
Ранее ООН осудила авиаудары США по судам в Карибском море и Тихом океане.