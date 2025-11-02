#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
530.47
613.75
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
530.47
613.75
6.56
Мир

США нанесли удар по еще одному судну в Карибском море: погибли три человека

корабль в море, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2025 16:31 Фото: freepik
Американские военные нанесли удар по еще одному судну, предположительно перевозившему наркотики, в Карибском море, убив трех человек, сообщает Zakon.kz.

По словам главы Пентагона Пита Хегсета, последний удар был нанесен по судну в Карибском море, в результате чего погибли три человека на борту.

"Сегодня по указанию президента Трампа Министерство войны нанесло смертельный кинетический удар по очередному судну, перевозившему наркотики и управляемому признанной террористической организацией (DTO) в Карибском море", – написал Хегсет 1 ноября 2025 года, опубликовав видео удара.

Хегсет сообщил, что в ходе операции, которая, по его словам, проводилась в международных водах, были убиты трое мужчин, которых он назвал "наркотеррористами". Он отметил, что ни один американский военнослужащий в результате удара не пострадал.

Хегсет сообщил со ссылкой на данные американской разведки, что судно "перевозило наркотики" и "следовало по известному маршруту наркотрафика".

Субботняя атака стала 15-м известным военным ударом США по судну, предположительно перевозившему наркотики, с тех пор, как администрация Трампа начала эти операции в начале сентября. В результате этих ударов, нанесенных в Карибском море и Тихом океане, погибло в общей сложности 64 человека.

Ранее ООН осудила авиаудары США по судам в Карибском море и Тихом океане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Три человека погибли в результате ракетного удара хуситов по судну в Красном море
12:26, 07 марта 2024
Три человека погибли в результате ракетного удара хуситов по судну в Красном море
США нанесли удар по двум базам боевиков в Сирии
15:12, 27 октября 2023
США нанесли удар по двум базам боевиков в Сирии
США и Великобритания нанесли два удара по йеменскому портовому городу
01:19, 20 января 2024
США и Великобритания нанесли два удара по йеменскому портовому городу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: