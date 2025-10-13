Бес в ребро: грустящий под Земфиру Пашинян покорил соцсети
По мнению подписчиков армянского политика, он решил во что бы то ни стало завоевать популярность у зумеров, которые вечно зависают в Сети. Ролик, в котором серьезно сидит в кабинете и слушает песню "П. М. М. Л." российской рок-певицы Земфиры в соцсетях Пашиняна набрало несколько млн просмотров и несколько сотен оценок "нравится".
Особенно просматриваемым стал момент, когда на строчке "Прости меня, моя любовь" политик поворачивается к камере с печальным взглядом.
Теперь подписчики гадают, что же случилось у политика.
"Сначала мужики говорят, что у них нет депрессии, а потом слушают Земфиру", – отметил кто-то из них.
Большинство же советуют ему новые песни для плейлиста. А некоторые поинтересовались, слабо ли ему записать видео под Скриптонита, намекая на недавний ролик Трампа.
Справедливости ради стоит отметить, что ранее Пашинян уже публиковал видео под песни:
- "Formidable" француза Stromae;
- "Все не так, ребята" Владимира Высоцкого;
- "Cheek to Cheek" Фреда Астера.
Что касается жены Пашиняна, то недавно она похвалила президента Турции за его книгу.