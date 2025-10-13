#АЭС в Казахстане
Мир

Бес в ребро: грустящий под Земфиру Пашинян покорил соцсети

Музыкальные предпочтения Никола Пашиняна, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 06:59 Фото: Facebook/nikol.pashinyan
Видео, в котором премьер-министр Армении Никол Пашинян задумчиво слушает Земфиру стало популярным в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

По мнению подписчиков армянского политика, он решил во что бы то ни стало завоевать популярность у зумеров, которые вечно зависают в Сети. Ролик, в котором серьезно сидит в кабинете и слушает песню "П. М. М. Л." российской рок-певицы Земфиры в соцсетях Пашиняна набрало несколько млн просмотров и несколько сотен оценок "нравится".

Особенно просматриваемым стал момент, когда на строчке "Прости меня, моя любовь" политик поворачивается к камере с печальным взглядом.

Теперь подписчики гадают, что же случилось у политика.

"Сначала мужики говорят, что у них нет депрессии, а потом слушают Земфиру", – отметил кто-то из них.

Большинство же советуют ему новые песни для плейлиста. А некоторые поинтересовались, слабо ли ему записать видео под Скриптонита, намекая на недавний ролик Трампа.

Справедливости ради стоит отметить, что ранее Пашинян уже публиковал видео под песни:

  • "Formidable" француза Stromae;
  • "Все не так, ребята" Владимира Высоцкого;
  • "Cheek to Cheek" Фреда Астера.

Что касается жены Пашиняна, то недавно она похвалила президента Турции за его книгу.

Фото Алия Абди
Алия Абди
