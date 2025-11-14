#АЭС в Казахстане
События

Шавкат Мирзиёев встретил Касым-Жомарта Токаева в аэропорту Ташкента

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 16:26 Фото: akorda.kz
14 ноября 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева прибыл с государственным визитом в Ташкент, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в аэропорту "Восточный" в честь высокого гостя была выстроена рота почетного караула.

караул в аэропорту Ташкента, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 16:26

Фото: akorda.kz

Главу нашего государства встретил президент Шавкат Мирзиёев.

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 16:26

Фото: akorda.kz

Программа визита президента в Узбекистан включает переговоры глав государств в формате тет-а-тет и их участие в заседании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Узбекистана.

В преддверии визита улицы Ташкента и высотные здания украсили флагами Казахстана и Узбекистана, а LED-экраны – фотографиями Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиёева.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
