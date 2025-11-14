Шавкат Мирзиёев встретил Касым-Жомарта Токаева в аэропорту Ташкента
Фото: akorda.kz
14 ноября 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева прибыл с государственным визитом в Ташкент, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Акорда, в аэропорту "Восточный" в честь высокого гостя была выстроена рота почетного караула.
Фото: akorda.kz
Главу нашего государства встретил президент Шавкат Мирзиёев.
Фото: akorda.kz
Программа визита президента в Узбекистан включает переговоры глав государств в формате тет-а-тет и их участие в заседании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Узбекистана.
В преддверии визита улицы Ташкента и высотные здания украсили флагами Казахстана и Узбекистана, а LED-экраны – фотографиями Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиёева.
