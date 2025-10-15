Назван год, когда Черногория может войти в Европейский союз
Черногория лидирует среди кандидатов на вступление в Европейский союз и может стать членом объединения уже в 2028 году, сообщает Zakon.kz.
Как передает RTCG, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Как отметила фон дер Ляйен, Черногория полна решимости завершить все переговорные процессы в 2025 году, и Еврокомиссия поддерживает желание властей страны вступить в ЕС к 2028 году.
"Мы поддерживаем вашу амбицию 28 к 2028 году. Нам нравятся амбиции", – сказала глава Еврокомиссии на пресс-конференции в ходе визита в Черногорию.
Она фактически дала понять, что Еврокомиссия поддержит прием Черногории в европейский блок в 2028 году.
Черногория получила статус кандидата в ЕС в 2010 году. Страна приложила усилия, чтобы процесс вступления не был параллельным с Сербией, как изначально планировал Брюссель.
