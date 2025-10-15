#АЭС в Казахстане
#Интересное
#Интересное
Мир

Назван год, когда Черногория может войти в Европейский союз

Курорт, море, домики, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2025 06:17 Фото: pixabay
Черногория лидирует среди кандидатов на вступление в Европейский союз и может стать членом объединения уже в 2028 году, сообщает Zakon.kz.

Как передает RTCG, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как отметила фон дер Ляйен, Черногория полна решимости завершить все переговорные процессы в 2025 году, и Еврокомиссия поддерживает желание властей страны вступить в ЕС к 2028 году.

"Мы поддерживаем вашу амбицию 28 к 2028 году. Нам нравятся амбиции", – сказала глава Еврокомиссии на пресс-конференции в ходе визита в Черногорию.

Она фактически дала понять, что Еврокомиссия поддержит прием Черногории в европейский блок в 2028 году.

Черногория получила статус кандидата в ЕС в 2010 году. Страна приложила усилия, чтобы процесс вступления не был параллельным с Сербией, как изначально планировал Брюссель.

Ранее лауреат Нобелевской премии мира обратилась к Трампу.

Аксинья Титова
